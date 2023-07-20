Рууд о дисквалификации Имера: «Удивительно, что его оправдали, но ITF подала апелляцию. Я считал, что федерация должна помогать игрокам»

Каспер Рууд прокомментировал дисквалификацию Микаэля Имера.

51-ю ракетку мира отстранили на 18 месяцев за то, что он пропустил три теста за год во внесоревновательный период.

Первоначально Независимый трибунал оправдал Имера, но ITF обжаловала это решение, и CAS удовлетворил их просьбу.

«В какой-то степени это справедливая система, но как игрок, который должен ей следовать, я знаю, что это не всегда легко: иногда ты чувствуешь себя как в тюрьме, потому что если ты не окажешься на месте, когда придут допинг-офицеры, то у тебя будут проблемы.

Иногда ты чувствуешь себя как в тюрьме, потому что, допустим, в 21-22 часа ты должен быть дома, а потом звонит друг и спрашивает, хочешь ли ты вместе поужинать и сходить в кино. Ты отвечаешь: «Да, я бы с удовольствием, но не могу, потому что в это время должен быть дома, если придут допинг-офицеры».

Иногда трудно жить без возможности принимать спонтанные решения. Микаэль совершил ошибку, но я знаю по собственному опыту, что можно пропустить установленное время, и тогда тебе позвонят со словами: «У вас есть пять минут, чтобы прийти, или вы получите предупреждение». Складывается ощущение, что кто-то за тобой следит. Это трудно, но таковы правила.

Удивительно, что его оправдали, но ITF решила подать апелляцию. Меня это удивляет. Я считал, что федерация должна помогать игрокам, а не пытаться дополнительно их наказывать. Это показывает, что в данном случае они не помогают игрокам. Без игроков нет турниров. Я считаю, что они должны дать четкий сигнал, что хотят помочь игрокам, а не как в этом случае, когда решили наоборот подать апелляцию».

51-я ракетка мира Имер дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил

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