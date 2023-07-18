Сын Бьорна Борга Лео впервые выиграл матч в основной сетке турнира ATP

Теги ATP SkiStar Swedish Open Элиас Имер Лео Борг Теннис

Лео Борг (WC) вышел во второй круг в Баштаде. Он обыграл №166 Элиаса Имера – 7:6(5), 6:3.

Это первая победа Борга в основной сетке турниров ATP. До этого он дважды выступал по wild card на турнире в Стокгольме, но оба раза проиграл в первом круге Томми Полу.

Борг занимает 437-е место в рейтинге. Он выиграл два турнира ITF, в том числе один в этом сезоне.

Он сын экс-первой ракетки мира и 11-кратного чемпиона «Больших шлемов» Бьорна Борга.

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7 комментариев

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& Co1366
Непросто быть сыном великого спортсмена.
+4
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SKA Rostov1992
В прошлом сезоне казалось, что младший Борг совсем дерево, но вроде что то начинает получаться у него...может через пару лет и зайдёт в топ-100
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Никита Лутченко
Такое он дерево,удары слабые что капец)
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Алексей Потапов
Когда твой отец - БОГ , ты должен быть готовым, быть распятым на ...кресте :(
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sedric
Может Элиасу приплатили? Все таки после дисквала брата он единственный кормилец в семье)
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daiv18
Ответ SKA Rostov1992
В прошлом сезоне казалось, что младший Борг совсем дерево, но вроде что то начинает получаться у него...может через пару лет и зайдёт в топ-100
О нем уже года 4 не слышно
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