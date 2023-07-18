Сын Бьорна Борга Лео впервые выиграл матч в основной сетке турнира ATP

Лео Борг (WC) вышел во второй круг в Баштаде. Он обыграл №166 – 7:6(5), 6:3.

Это первая победа Борга в основной сетке турниров . До этого он дважды выступал по wild card на турнире в Стокгольме, но оба раза проиграл в первом круге .

Борг занимает 437-е место в рейтинге. Он выиграл два турнира , в том числе один в этом сезоне.

Он сын экс-первой ракетки мира и 11-кратного чемпиона «Больших шлемов» .

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