Сын Бьорна Борга Лео впервые выиграл матч в основной сетке турнира ATP
Лео Борг (WC) вышел во второй круг в Баштаде. Он обыграл №166 Элиаса Имера – 7:6(5), 6:3.
Это первая победа Борга в основной сетке турниров ATP. До этого он дважды выступал по wild card на турнире в Стокгольме, но оба раза проиграл в первом круге Томми Полу.
Борг занимает 437-е место в рейтинге. Он выиграл два турнира ITF, в том числе один в этом сезоне.
Он сын экс-первой ракетки мира и 11-кратного чемпиона «Больших шлемов» Бьорна Борга.
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