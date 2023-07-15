Баштад (ATP). Шевченко стартует против Серундоло-младшего и может выйти на Рууда, Рублев начнет со второго круга

Теги ATP SkiStar Swedish Open Александр Зверев Андрей Рублев Каспер Рууд Александр Шевченко Теннис

Стала известна сетка турнира ATP в Баштаде, который пройдет на следующей неделе..

Александр Шевченко в первом круге сыграет с Хуаном Мануэлем Серундоло, а в случае победы выйдет на первого сеяного Каспера Рууда.

Андрей Рублев (2) начнет со второго раунда, где поборется с Марко Чеккинато или квалифаером.

Александр Зверев (5) в первом круге встретится с Алексом Молчаном.

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Что за.. Гштаад и Боштад на одной неделе?? так нечестно! Касперу что, разорваться теперь))) странно, что он выбрал не Гштаад, там же выиграл в прошлом году
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Dirt Slam для Рудика продолжается )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SKA Rostov1992
Ответ Антон Тимофеев
А Шевченко? Котов то с 89 местом точно попадет, а Шевченко с 96...Где-то на грани? Желательно ему на этой недели выступить хорошо. Жаль Павел финал не выиграл, так бы 83-им был. Т.е. у нас на ЮСО в основе будут либо 6, либо 7? Квал только Гахов играть будет?)) После Ивана у нас пустота...Следующий, 9-ая ракетка России, Донской - 243, 10-ый, Качмазов -309...Они то в квал Юсо вряд ли попадут..
Ну в основу попадает топ 104, но обычно ещё есть 5-7 игроков с защищённым рейтингом. Так что лучше ориентироваться на первых 98. По идее Шевченко на грани сейчас. Поэтому да, нужно хотя бы пару кругов пройти на этом турнире чтоб точно попасть. Но у него во втором круге Рууд. Будем надеяться, что проскочит в основу юс опен на грани. 7 человек в основе шлема очень круто. Донской кстати возможно и проскочит в квал, но вот вопрос поедет ли он туда. Ехать на другой континент ради одного матча квалы и копеечных призовых как то не очень.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Араик Оганесян
в смысле старшего Серундоло? они братья?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Ответ Sincere
Что за.. Гштаад и Боштад на одной неделе?? так нечестно! Касперу что, разорваться теперь))) странно, что он выбрал не Гштаад, там же выиграл в прошлом году
Точно, Рууд такой: наконец-то нормальные турниры пошли, а то трава какая-то, Уимбилдон видите ли...))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Ответ Араик Оганесян
в смысле старшего Серундоло? они братья?
Франциско Серундоло - старший, Хуан Мануэль - младший брат его
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SKA Rostov1992
Не по теме... Паша Котов на этой неделе стал финалистом крупного челика и поднялся в рейтинге в топ-90. Как раз примерно через неделю будет формироваться заявку на юс опен. Должен в основу проходить на прямую
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Неплохие по именам водокачки в целом на неделе. Еще будет Кубок Хопмана, где так и не увидим пару Алькарас-Бадоса. Бадоса снялась, да и Алькарас теперь уже вряд ли приедет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Ответ SKA Rostov1992
Не по теме... Паша Котов на этой неделе стал финалистом крупного челика и поднялся в рейтинге в топ-90. Как раз примерно через неделю будет формироваться заявку на юс опен. Должен в основу проходить на прямую
А Шевченко? Котов то с 89 местом точно попадет, а Шевченко с 96...Где-то на грани? Желательно ему на этой недели выступить хорошо. Жаль Павел финал не выиграл, так бы 83-им был.
Т.е. у нас на ЮСО в основе будут либо 6, либо 7? Квал только Гахов играть будет?)) После Ивана у нас пустота...Следующий, 9-ая ракетка России, Донской - 243, 10-ый, Качмазов -309...Они то в квал Юсо вряд ли попадут..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий