Баштад (ATP). Шевченко стартует против Серундоло-младшего и может выйти на Рууда, Рублев начнет со второго круга

Стала известна сетка турнира ATP в Баштаде, который пройдет на следующей неделе..

Александр Шевченко в первом круге сыграет с Хуаном Мануэлем Серундоло, а в случае победы выйдет на первого сеяного Каспера Рууда.

Андрей Рублев (2) начнет со второго раунда, где поборется с Марко Чеккинато или квалифаером.

Александр Зверев (5) в первом круге встретится с Алексом Молчаном.

Полностью сетка здесь.

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