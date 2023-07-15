Баштад (ATP). Шевченко стартует против Серундоло-младшего и может выйти на Рууда, Рублев начнет со второго круга
Стала известна сетка турнира ATP в Баштаде, который пройдет на следующей неделе..
Александр Шевченко в первом круге сыграет с Хуаном Мануэлем Серундоло, а в случае победы выйдет на первого сеяного Каспера Рууда.
Андрей Рублев (2) начнет со второго раунда, где поборется с Марко Чеккинато или квалифаером.
Александр Зверев (5) в первом круге встретится с Алексом Молчаном.
Полностью сетка здесь.
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Т.е. у нас на ЮСО в основе будут либо 6, либо 7? Квал только Гахов играть будет?)) После Ивана у нас пустота...Следующий, 9-ая ракетка России, Донской - 243, 10-ый, Качмазов -309...Они то в квал Юсо вряд ли попадут..