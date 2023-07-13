Руне о поражении от Алькараса: «Чувствовал себя не очень, но постарался не разочаровать зрителей. Старался биться до конца»

Теги Уимблдон ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в 1/4 финала «Уимблдона».

Он проиграл 6:7(3), 4:6, 4:6.

«Конечно, я немного разочарован. По ходу матча чувствовал себя не очень, но постарался не разочаровать зрителей. Старался биться до конца.

Чувствовал себя не так, как в другие дни. Но это все часть тенниса. Нужно было постараться и посмотреть, будет ли у меня шанс.

Утром мне было нехорошо, но это нормально. Не всегда просыпаешься в отличном состоянии. В итоге мне не хватало энергии. Иногда проводишь много матчей, и появляется такое ощущение. В Париже в прошлом году было так же, но там все хорошо кончилось.

По-моему, это нормально. Мы же люди».

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