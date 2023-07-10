Джокович о позднем начале матчей на Центральном корте «Уимблдона»: «Они должны начинаться хотя бы в 12»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал предложение раньше начинать матчи на Центральном корте «Уимблдона».

Сейчас они начинаются в 13:30 по местному времени – на 2,5 часа позже, чем на других кортах. Вчера Джокович не успел доиграть матч против Хуберта Хуркача, потому что на «Уимблдоне» игры должны заканчиваться не позже 23 по Лондону – из-за местных правил, запрещающих массовые мероприятия ночью.

«Я согласен. Конечно, изменить ограничения будет намного сложнее, потому что мы играем в жилом районе. Я думаю, что матчи должны начинаться хотя бы в 12.

Думаю, это бы многое изменило».

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1 комментарий

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Istianoff
Император, это традиции, да тупые, но скажем спасибо, что теперь пятый сет не бесконечный.
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