Джокович о позднем начале матчей на Центральном корте «Уимблдона»: «Они должны начинаться хотя бы в 12»

прокомментировал предложение раньше начинать матчи на Центральном корте « ».

Сейчас они начинаются в 13:30 по местному времени – на 2,5 часа позже, чем на других кортах. Вчера Джокович не успел доиграть матч против , потому что на «Уимблдоне» игры должны заканчиваться не позже 23 по Лондону – из-за местных правил, запрещающих массовые мероприятия ночью.

«Я согласен. Конечно, изменить ограничения будет намного сложнее, потому что мы играем в жилом районе. Я думаю, что матчи должны начинаться хотя бы в 12.

Думаю, это бы многое изменило».

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