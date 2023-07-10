Жабер третий год подряд вышла в 1/4 финала «Уимблдона»

Теги Уимблдон WTA Петра Квитова Онс Жабер Елена Рыбакина Теннис

Шестая ракетка мира Онс Жабер в четвертом круге «Уимблдона» обыграла №9 Петру Квитову – 6:0, 6:3.

Жабер 13-й раз обыграла теннисистку топ-10 (при 21 поражении), а на «Больших шлемах» ее баланс против соперниц такого уровня теперь составляет 3:7.

Представительница Туниса третий год подряд вышла в четвертьфинал «Уимблдона». Всего она шестой раз попала в восьмерку лучших на турнирах «Большого шлема».

Дальше Жабер сыграет с Еленой Рыбакиной, которой в прошлом году уступила в матче за титул.

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4 комментария

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Интересный будет матч с Еленой!

Елене желаю гибкости в этом матче
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В Кол
А что это бабушка "цветочек" не снялась после первого сета? Непорядок.
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Mobilis
Она, как мама WTA.
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инок
Гораздо более опытная Квитова чудом три гейма наскребла. И то с барского плеча два ей Онс сбросила.
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