Жабер третий год подряд вышла в 1/4 финала «Уимблдона»
Шестая ракетка мира Онс Жабер в четвертом круге «Уимблдона» обыграла №9 Петру Квитову – 6:0, 6:3.
Жабер 13-й раз обыграла теннисистку топ-10 (при 21 поражении), а на «Больших шлемах» ее баланс против соперниц такого уровня теперь составляет 3:7.
Представительница Туниса третий год подряд вышла в четвертьфинал «Уимблдона». Всего она шестой раз попала в восьмерку лучших на турнирах «Большого шлема».
Дальше Жабер сыграет с Еленой Рыбакиной, которой в прошлом году уступила в матче за титул.
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Елене желаю гибкости в этом матче