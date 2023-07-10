Жабер третий год подряд вышла в 1/4 финала «Уимблдона»

Шестая ракетка мира в четвертом круге «Уимблдона» обыграла №9 – 6:0, 6:3.

Жабер 13-й раз обыграла теннисистку топ-10 (при 21 поражении), а на «Больших шлемах» ее баланс против соперниц такого уровня теперь составляет 3:7.

Представительница Туниса третий год подряд вышла в четвертьфинал « ». Всего она шестой раз попала в восьмерку лучших на турнирах «Большого шлема».

Дальше Жабер сыграет с , которой в прошлом году уступила в матче за титул.

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