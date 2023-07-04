Первая ракетка России Дарья Касаткина 5 июля проведет второй матч на турнире против хозяйки корта Джоди Анны Беррейдж, который начнется не ранее 15:00 по московскому времени.

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Встреча соперниц пройдет на Центральном корте. Прямую видеотрансляцию матча теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

От Дарьи Касаткиной болельщики ждут по-настоящему больших успехов, но пока с ними у нее не складывается. На ее счету уже довольно внушительное количество титулов, она шесть раз выигрывала турниры WTA, семь побед на турнирах ITF, место в десятке сильнейших теннисисток мира, но и болельщикам Дарьи, и ей самой наверняка нужны победы на мейджорах. В минувшем сезоне она очень близко подобралась к полуфиналу Ролан Гаррос, но уступила. И так везде, как только близятся решающие стадии, Дарья проигрывает. На Уимблдоне высшим ее достижением считается выход в четвертый круг на турнире 2018 года. На этот раз в первом матче она без особого труда выиграла у Кэролайн Доулхайд из США.

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Джоди Анна Беррейдж из Великобритании мало известна широкой теннисной общественности. Ей 24 года, она на пару лет младше Касаткиной, но побед на турнирах WTA в ее активе нет, зато пять раз она побеждала на турнирах меньшего ранга ITF. На мейджорах Джоди Анна тоже гость довольно редкий. Она принимала участие во всех четырех ТБШ, но ни разу преодолела квалификационный барьер. В этом году она получила от организаторов Уимблдона уайлд кард и сразу добилась локального успеха. В матче первого круга Беррейдж легко в двух сетах переиграла американку Кэтрин Макнелли.

Теннисистки не играли друг с другом ни разу. Дарья Касаткина набрала хорошую форму на недавнем турнире в Истбурне она смогла дойти до финала. Вряд ли у нее должны возникнуть сложности в матче с британкой. Букмекеры отдают россиянке солидное преимущество. Winline предлагает на победу Дарьи коэффициент 1,22, успех Беррейдж оценивается коэффициентом 4,40.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023