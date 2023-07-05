Новак Джокович: «Мой сын в восторге от тенниса. Видя его радость от присутствия на корте, я возвращаюсь в те дни, когда был совсем юным»

Новак Джокович рад, что его сыну Стефану нравится теннис.

Его спросили о тренировке перед «Уимблдоном», куда он пришел вместе с сыном.

«Это так захватывающе, так приятно. Я счастлив быть отцом двух ангелов. Они в Лондоне [с воскресенья], приехали вместе с моей женой.

Моему сыну Стефану восемь лет, и он в восторге от тенниса, от мира тенниса, от всего, что связано с теннисом. Смотреть теннис, играть в теннис, собирать мячи – что угодно.

Благодаря этому я не только радуюсь, но и немного расслабляюсь. Потому что перед матчем ты, безусловно, нервничаешь и немного напряжен. Ожидание матча, подготовка – а это немного снимает напряжение. [В воскресенье] вечером он сказал: «Папа, я знаю, что ты рано уезжаешь, но я хочу быть с тобой с того момента, как ты выходишь из дома, я хочу быть с тобой весь день».

Видя его радость от присутствия на корте, я возвращаюсь в те дни, когда был совсем юным, восхищался всеми игроками и пытался стать частью этого мира в любом виде и форме».

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