Феликс Оже-Альяссим: «С годами все больше понимаю, что главное – это здоровье. Когда я в порядке, игра возвращается довольно быстро»

Феликс Оже-Альяссим оценил свое физическое состояние перед «Уимблдоном».

Канадец не выступал после «Ролан Гаррос», где выбыл в первом круге. В последнее время он испытывал проблемы с сухожилием левого колена.

«Изначально я не планировал приехать на «Уимблдон», не сыграв ни одного матча на траве. Но через несколько лет я смогу сказать, что это был хороший опыт, потому что, наверное, это не последний раз, когда я приеду на «Уимблдон», не сыграв до этого ни одного турнира. Надеюсь, если я буду хорошо играть на протяжении карьеры, наступит время, когда мне нужен будет отдых и я просто буду готовиться к «Уимблдону», как сейчас делает Новак.

Сейчас мне все лучше и лучше. Я сыграл несколько тренировочных матчей и хорошо потренировался. С годами я все больше понимаю, что главное – это здоровье, хорошее физическое состояние. И когда я в порядке, игра возвращается довольно быстро. Мое тело лучше справляется, я могу тренироваться каждый день. А дальше, если я пройду первые круги, то почувствую, что я на нужном уровне и конкурентоспособен, как в прошлые годы, даже если до этого не играл на турнирах».

По словам Оже-Альяссима, он снялся с турнира в Галле, потому что все равно испытывал дискомфорт при подаче и движении влево.

«Восстановление сухожилия не такой точный процесс, как, например, восстановление при переломе кости. Оно полностью зажило, но осталось небольшое воспаление. Иногда проблема возвращается после большого количества матчей или тренировок. Мы с командой стремимся как можно лучше решить эту проблему. Стараемся правильно его нагружать, чтобы лучше работали мышцы, а этого мне немного не хватало.

Мы стараемся, но это не точная наука. Даже врачи не знают, когда конкретно боль полностью пройдет. Но на сегодняшний день я хорошо себя чувствую и готов начать турнир. Надеюсь, все как можно скорее пройдет, но думаю, мне всегда придется с этим справляться».

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