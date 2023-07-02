Каспер Рууд: «Для меня плюс травы в том, что я не жду от себя слишком многого. Могу играть совершенно свободно»

Каспер Рууд поделился настроем на «Уимблдон».

Его спросили, планирует ли он адаптировать свою игру к траве, например, чаще играть серв-энд-воллей.

Норвежец сделал перерыв после финала «Ролан Гаррос» и в этом году еще не играл травяные турниры.

«Я буду стараться. Для меня плюс травы в том, что я не жду от себя слишком многого. Я могу играть совершенно свободно и не считаю себя фаворитом, претендентом на большой успех. Так что это снимает с меня некоторое давление. И я могу просто стараться наслаждаться по максимуму, веселиться и время от времени выходить к сетке. Могу свободнее играть геймы и матчи. Посмотрим, получится ли у меня хорошо выступить начиная с завтрашнего дня».

Рууд проведет первый матч против Лорана Локоли.

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