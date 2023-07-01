Рууд о том, что трижды проиграл финалы ТБШ: «Что лучше – три раза проиграть во втором круге или в финале? Для меня выбор очевиден»

Теги ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд прокомментировал то, что проиграл три финала на «Больших шлемах».

«Не думаю, что я должен доказывать, что я на что-то способен – потому что я уже вышел в три финала.

Сейчас это добавляет мне мотивации, чтобы выиграть «Шлем». Конечно, поражения болезненные. Но что лучше – три раза проиграть во втором круге или в финале? Для меня выбор очевиден.

Я очень горжусь тем, чего достиг. Люди могут думать что хотят, но для меня это показывает, что в будущем все может быть отлично.

Следующие пять-шесть лет могут быть очень важными и, надеюсь, очень приятными – если я буду здоровым. Следующий год точно будет интересным».

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5 комментариев

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Ничего Смешного
Только ты в этих финал объективно привидение и тень себя. Оба раза на РГ в финал был зрителем
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Россия будет свободной
нацрать на токсичных, Рудик.
Как считает Мустерманн, количество рано или поздно перейдет в качество!
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Лёля Иванова
Финалы Дани с Надалем , битва на 5ть сетов, на AO опэн Даниил сам уступил из-за нервов и споров с судьёй и публикой. Финалы Рууда, игра в одни ворота. Хотя сам Каспер мне нравится как человек и внешне приятный парень, но боец из него не очень пока.
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impaled
Интересно, почему он именно такой пример привёл? Почему он не спросил, что лучше: проиграть три финала ТБШ или выиграть три финала ТБШ?
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SKA Rostov1992
Ответ Ничего Смешного
Только ты в этих финал объективно привидение и тень себя. Оба раза на РГ в финал был зрителем
Ну а по факту, что он мог сделать в этих финалах РГ если по ту сторону сетки были величайший грунтовик и величайший теннисист в истории. Просто не хватило класса в этих финалах даже навязать равную борьбу.
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