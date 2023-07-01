Рууд о том, что трижды проиграл финалы ТБШ: «Что лучше – три раза проиграть во втором круге или в финале? Для меня выбор очевиден»

Каспер Рууд прокомментировал то, что проиграл три финала на «Больших шлемах».

«Не думаю, что я должен доказывать, что я на что-то способен – потому что я уже вышел в три финала.

Сейчас это добавляет мне мотивации, чтобы выиграть «Шлем». Конечно, поражения болезненные. Но что лучше – три раза проиграть во втором круге или в финале? Для меня выбор очевиден.

Я очень горжусь тем, чего достиг. Люди могут думать что хотят, но для меня это показывает, что в будущем все может быть отлично.

Следующие пять-шесть лет могут быть очень важными и, надеюсь, очень приятными – если я буду здоровым. Следующий год точно будет интересным».

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