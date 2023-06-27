Онс Жабер: «Я всегда стараюсь говорить другим игрокам, что я рядом, если нужна помощь. Некоторые считают это странным»

Онс Жабер прокомментировала то, что ее интересы представляет агентство Наоми Осаки.

«Возможно, мы с Наоми похожи. Она из Японии. Я из арабской страны и представляю Ближний Восток и Африку. Я хочу добиться большего, и дело не только в том, чтобы привлечь больше спонсоров, но и в том, чтобы помочь игрокам из моего региона достичь того уровня, на котором сейчас я.

Я понимаю, как тяжело пришлось Наоми. Не знаю, как она справилась. Но я всегда стараюсь говорить другим игрокам, что я рядом, если нужна помощь. Некоторые игроки считают это странным. Почему она так поступает? Но это от чистого сердца. Это всего лишь теннисный турнир, а не вопрос жизни и смерти.

За пределами корта незачем показывать силу. Нужно просто быть доброй и улыбаться, потому что лучше получать как можно больше удовольствия. На корте я совсем другая. До конца матча я буду бороться за победу, но, когда пожму руку, все закончится, и мы будем двигаться дальше. Я прекрасно понимаю, почему другие игроки предпочитают вести себя по-другому, но я люблю улыбаться и смеяться вместе со всеми».

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