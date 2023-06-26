Томлянович не сыграет на «Уимблдоне»: «Очень хотела вернуться, но он начнется чуть раньше, чем я буду готова»

Двукратная четвертьфиналистка Айла Томлянович снялась с «Уимблдона». Австралийка продолжает восстанавливаться после травмы колена. В январе она перенесла операцию.

«Вспоминая эмоции, который подарил мне «Уимблдон» в последние годы, я возлагала большие надежды на то, что вернусь туда в этом году.

К сожалению, колено все еще требует немного времени прежде чем я смогу быть полностью в нем уверена и играть на своем лучшем уровне.

Очень хотела вернуться, но «Уимблдон» начнется чуть раньше, чем я буду готова. Я знаю, что ожидание того стоит, и уже с нетерпением жду следующего года», – написала Томлянович.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе