Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в топ-10, Блинкова и Аванесян обновили личный рекорд
Финалистка Бирмингема Барбора Крейчикова вернулась в топ-10 рейтинга WTA.
Анна Блинкова дебютировала в топ-40, Элина Аванесян – в топ-70.
Положение на 26 июня 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|8940
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8011
|3 (3)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5090
|4 (5)
|Джессика Пегула (США)
|4905
|5 (4)
|Каролин Гарсия (Франция)
|4845
|6 (6)
|Онс Жабер (Тунис)
|3492
|7 (7)
|Коко Гауфф (США)
|3305
|8 (8)
|Мария Саккари (Греция)
|3301
|9 (9)
|Петра Квитова (Чехия)
|3101
|10 (12)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|2830
|11 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2685
|12 (13)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2600
|13 (10)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|2560
|15 (15)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2301
|20 (23)
|Донна Векич (Хорватия)
|1975
|21 (22)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1915
|22 (21)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1845
|33 (39)
|Чжу Линь (Китай)
|1247
|39 (44)
|Анна Блинкова (Россия)
|1118
|40 (53)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|1106
|43 (43)
|Варвара Грачева (Франция)
|1087
|57 (59)
|Анна Калинская (Россия)
|933
|64 (81)
|Элина Аванесян (Россия)
|882
|70 (65)
|Камилла Рахимова (Россия)
|837
|93 (101)
|Ольга Данилович (Сербия)
|713
|98 (99)
|Диана Шнайдер (Россия)
|684
|102 (102)
|Мирра Андреева (Россия)
|651
|118 (115)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|609
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