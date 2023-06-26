Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в топ-10, Блинкова и Аванесян обновили личный рекорд

Теги рейтинги WTA Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Барбора Крейчикова Анастасия Потапова Анна Блинкова Екатерина Александрова Ига Швентек Людмила Самсонова Элина Аванесян Теннис

Финалистка Бирмингема Барбора Крейчикова вернулась в топ-10 рейтинга WTA.

Анна Блинкова дебютировала в топ-40, Элина Аванесян – в топ-70.

WTA Singles Rankings

Положение на 26 июня 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 8940
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8011
3 (3) Елена Рыбакина (Казахстан) 5090
4 (5) Джессика Пегула (США) 4905
5 (4) Каролин Гарсия (Франция) 4845
6 (6) Онс Жабер (Тунис) 3492
7 (7) Коко Гауфф (США) 3305
8 (8) Мария Саккари (Греция) 3301
9 (9) Петра Квитова (Чехия) 3101
10 (12) Барбора Крейчикова (Чехия) 2830
11 (11) Дарья Касаткина (Россия) 2685
12 (13) Вероника Кудерметова (Россия) 2600
13 (10) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2560
15 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2301
20 (23) Донна Векич (Хорватия) 1975
21 (22) Екатерина Александрова (Россия) 1915
22 (21) Анастасия Потапова (Россия) 1845
33 (39) Чжу Линь (Китай) 1247
39 (44) Анна Блинкова (Россия) 1118
40 (53) Маркета Вондроушова (Чехия) 1106
43 (43) Варвара Грачева (Франция) 1087
57 (59) Анна Калинская (Россия) 933
64 (81) Элина Аванесян (Россия) 882
70 (65) Камилла Рахимова (Россия) 837
93 (101) Ольга Данилович (Сербия) 713
98 (99) Диана Шнайдер (Россия) 684
102 (102) Мирра Андреева (Россия) 651
118 (115) Анастасия Павлюченкова (Россия) 609

 

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1 комментарий

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Алексей Латышов
Кайя Канепи (Эстония) выпала из Топ-100.
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