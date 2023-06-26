Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в топ-10, Блинкова и Аванесян обновили личный рекорд

Финалистка Бирмингема Барбора Крейчикова вернулась в топ-10 рейтинга WTA.

Анна Блинкова дебютировала в топ-40, Элина Аванесян – в топ-70.

WTA Singles Rankings

Положение на 26 июня 2023

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