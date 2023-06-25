Хольгер Руне: «Считать, что я смогу конкурировать с Новаком на траве, – это скорее мечта. Но мы всегда надеемся, что мечты сбудутся»
Хольгер Руне ответил на вопросы о соперничествах в туре.
– В вас, Синнере и Алькарасе видят преемников соперничества Большой тройки, что вы думаете по этому поводу?
– Большая тройка означает 20-25 «Больших шлемов». Рановато говорить о Большой тройке, пока мы не начали регулярно выигрывать «Большие шлемы». Но, конечно, приятно, что так говорят.
– Кто ваш любимый соперник, не считая Надаля и Джоковича?
– Мне нравится играть с топ-10. Это сложно, и обычно оба показывают свой максимум.
– Перед матчами против какого соперника вы чувствуете самое сильное напряжение или дополнительно выкладываетесь на тренировках?
– Конечно, против Новака. Если ты допустишь хоть какую-то ошибку, то проиграешь. Нужно очень хорошо подготовиться.
– Как вы думаете, сможете ли вы конкурировать с Джоковичем на траве? Сможете ли вы наконец победить его на «Шлемах»?
– До этого года я не выиграл ни одного матча на траве, теперь у меня есть победы в Queen’s. Поэтому считать, что я смогу конкурировать с Новаком, – это скорее мечта. Тем не менее, мы всегда надеемся, что мечты сбудутся. И работаем для этого. Посмотрим.
Посмотреть на него против Новака на шлеме, а не мастерсах, где Новак только набирает форму.
Надо рассчитаться маленько
PS - Карасю вот буквально недавно "проверку паспортов" устроили, итог знаешь🤣🤣🤣
Сейчас Раонич до 1-4 легко дойти может после двухлетнего перерыва. Даже подаванов новых не появилось, не говоря уже о тех, чья игра заточена на травяной теннис
В 2021 уже смотрели, когда он в 18 лет забрал второй сет в Нью-Йорке. А потом отказали ноги и албанец, горделиво выгибая грудь колесом, одержал победу, типа даже не вспотев.