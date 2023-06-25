Хольгер Руне: «Считать, что я смогу конкурировать с Новаком на траве, – это скорее мечта. Но мы всегда надеемся, что мечты сбудутся»

Теги Новак Джокович ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне ответил на вопросы о соперничествах в туре.

– В вас, Синнере и Алькарасе видят преемников соперничества Большой тройки, что вы думаете по этому поводу?

– Большая тройка означает 20-25 «Больших шлемов». Рановато говорить о Большой тройке, пока мы не начали регулярно выигрывать «Большие шлемы». Но, конечно, приятно, что так говорят.

– Кто ваш любимый соперник, не считая Надаля и Джоковича?

– Мне нравится играть с топ-10. Это сложно, и обычно оба показывают свой максимум.

– Перед матчами против какого соперника вы чувствуете самое сильное напряжение или дополнительно выкладываетесь на тренировках?

– Конечно, против Новака. Если ты допустишь хоть какую-то ошибку, то проиграешь. Нужно очень хорошо подготовиться.

– Как вы думаете, сможете ли вы конкурировать с Джоковичем на траве? Сможете ли вы наконец победить его на «Шлемах»?

– До этого года я не выиграл ни одного матча на траве, теперь у меня есть победы в Queen’s. Поэтому считать, что я смогу конкурировать с Новаком, – это скорее мечта. Тем не менее, мы всегда надеемся, что мечты сбудутся. И работаем для этого. Посмотрим.

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11 комментариев

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YuChu
Он мне нравится . Он хорошо говорит и правильно мыслит.
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kamilla mka12
Это точно Руне сказал??
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cosset
на корт Руне-школьник всегда выходит с невыученными уроками пока)
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Nikolay Stavrogin
Хоть бы руняша попал в четверть Новака.
Посмотреть на него против Новака на шлеме, а не мастерсах, где Новак только набирает форму.
Надо рассчитаться маленько
+3
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Евгений Фабиянчук
Ответ Stas Salesov
А Раонича не хочешь с Марреем, Маннарино и Димитрова с Фрицом?) Ну и Медведя с Карасем? Или снова сделаем Новаку смехсетку..
Раонича, Маррея и Димитрова - всегда пожалуйста) до Фрица, Медведева и Карася надо доходить и Новаку, и собсна самим соперникам
PS - Карасю вот буквально недавно "проверку паспортов" устроили, итог знаешь🤣🤣🤣
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Йенс Мустерманн
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Руняша-умняша.
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Дмитрий Маховиков
На траве сейчас по ходу вообще никто, кроме Джоковича, играть не умеет.
Сейчас Раонич до 1-4 легко дойти может после двухлетнего перерыва. Даже подаванов новых не появилось, не говоря уже о тех, чья игра заточена на травяной теннис
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Nikolay Stavrogin
Ответ Stas Salesov
А Раонича не хочешь с Марреем, Маннарино и Димитрова с Фрицом?) Ну и Медведя с Карасем? Или снова сделаем Новаку смехсетку..
всех кого ты перечислил можно, особенно с Марреем и Медом было бы интересно
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Nikolay Stavrogin
Хоть бы руняша попал в четверть Новака. Посмотреть на него против Новака на шлеме, а не мастерсах, где Новак только набирает форму. Надо рассчитаться маленько
А к чему акробат набирал форму в Париже? К итоговому, который он 5-0 забрал?
В 2021 уже смотрели, когда он в 18 лет забрал второй сет в Нью-Йорке. А потом отказали ноги и албанец, горделиво выгибая грудь колесом, одержал победу, типа даже не вспотев.
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Евгений Фабиянчук
Ответ Йенс Мустерманн
А к чему акробат набирал форму в Париже? К итоговому, который он 5-0 забрал? В 2021 уже смотрели, когда он в 18 лет забрал второй сет в Нью-Йорке. А потом отказали ноги и албанец, горделиво выгибая грудь колесом, одержал победу, типа даже не вспотев.
МусЙе, ну ты ж не Стасик, много чем интересуешься вроде, прекрасно должен знать, что "отказали ноги" это не неудачное стечение обстоятельств, а исключительно несоответствие возможностей организма и предлагаемой нагрузки, вина исключительно спортсмена и его команды. Недавний полуфинал РГ - буквально то же самое.
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