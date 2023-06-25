Хольгер Руне: «Считать, что я смогу конкурировать с Новаком на траве, – это скорее мечта. Но мы всегда надеемся, что мечты сбудутся»

Хольгер Руне ответил на вопросы о соперничествах в туре.

– В вас, Синнере и Алькарасе видят преемников соперничества Большой тройки, что вы думаете по этому поводу?

– Большая тройка означает 20-25 «Больших шлемов». Рановато говорить о Большой тройке, пока мы не начали регулярно выигрывать «Большие шлемы». Но, конечно, приятно, что так говорят.

– Кто ваш любимый соперник, не считая Надаля и Джоковича?

– Мне нравится играть с топ-10. Это сложно, и обычно оба показывают свой максимум.

– Перед матчами против какого соперника вы чувствуете самое сильное напряжение или дополнительно выкладываетесь на тренировках?

– Конечно, против Новака. Если ты допустишь хоть какую-то ошибку, то проиграешь. Нужно очень хорошо подготовиться.

– Как вы думаете, сможете ли вы конкурировать с Джоковичем на траве? Сможете ли вы наконец победить его на «Шлемах»?

– До этого года я не выиграл ни одного матча на траве, теперь у меня есть победы в Queen’s. Поэтому считать, что я смогу конкурировать с Новаком, – это скорее мечта. Тем не менее, мы всегда надеемся, что мечты сбудутся. И работаем для этого. Посмотрим.

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