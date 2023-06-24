Руне о победе над Музетти: «С самого утра болело запястье. Я принял меры. Пару геймов после этого было больно, но сейчас я нормально себя чувствую»

Хольгер Руне поделился впечатлениями от своего первого травяного турнира в сезоне.

Он вышел в полуфинал в лондонском Queen’s Club, обыграв Лоренцо Музетти – 6:4, 7:5. В первом сете датчанин уступал 1:4 с одним брейком.

«Мне нравится [играть на траве]. Думаю, у меня получается все лучше и лучше. С каждым матчем становится все сложнее, и я считаю, что у меня был невероятно хороший настрой в этих трех матчах. Я смог отыграть брейк и остаться в моменте.

Трава сильно нагружает организм. В первых нескольких матчах каждая часть тела должна привыкнуть к покрытию: движение, верхняя часть тела, все. Поэтому мне было немного трудно, но я рад, что смог закончить и выиграть матч.

С самого утра у меня болело запястье. Трава намного быстрее грунта, поэтому если немного опаздываешь к мячу или на приеме, то это большая нагрузка на запястье. Так и случилось. Я принял меры. Пару геймов после этого было больно, но сейчас я нормально себя чувствую».

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