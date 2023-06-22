Швентек номинирована на премию ESPY как спортсменка года
Стали известны номинанты на ежегодную награду ESPY от ESPN.
Ига Швентек представлена в двух номинациях: лучшая спортсменка и лучшая теннисистка года.
В список претендентов на звание лучшего в теннисе также вошли Новак Джокович, Карлос Алькарас и Арина Соболенко.
На награду лучшей спортсменки также претендуют:
• горнолыжница Микаэла Шиффрин;
• футболистка «Портленд Торнс» София Смит;
• баскетболистка «Лас-Вегас» Эйжа Уилсон.
ESPY Award – награда, присуждаемая американским телеканалом ESPN ведущим спортсменами и командам за истекший календарный год. Лауреаты ESPY, которая была учреждена в 1993 году, определяются голосованием болельщиков.
Вручение наград ESPY пройдет 12 июля в Лос-Анджелесе.
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