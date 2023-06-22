Швентек номинирована на премию ESPY как спортсменка года

Теги Новак Джокович ATP WTA Микаэла Шиффрин Арина Соболенко Ига Швентек Карлос Алькарас Эйжа Уилсон Теннис

Стали известны номинанты на ежегодную награду ESPY от ESPN.

Ига Швентек представлена в двух номинациях: лучшая спортсменка и лучшая теннисистка года.

В список претендентов на звание лучшего в теннисе также вошли Новак Джокович, Карлос Алькарас и Арина Соболенко.

На награду лучшей спортсменки также претендуют:

• горнолыжница Микаэла Шиффрин;

• футболистка «Портленд Торнс» София Смит;

• баскетболистка «Лас-Вегас» Эйжа Уилсон.

ESPY Award – награда, присуждаемая американским телеканалом ESPN ведущим спортсменами и командам за истекший календарный год. Лауреаты ESPY, которая была учреждена в 1993 году, определяются голосованием болельщиков.

Вручение наград ESPY пройдет 12 июля в Лос-Анджелесе.

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5 комментариев

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Сергей48
Не знаю как лучшая спортсменка? Но как лучшая теннисистка точно! Ига просто неудержимая в этом сезоне👌😁
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mamapapaya
В этом году однозначно Джокович! Делает невозможное! Ну посмотрим, поднимется ли рука серба признать …
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cosset
только одна теннисистка становилась спортсменкой года дважды - Королева Си)
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ajg
Ответ Сергей48
Не знаю как лучшая спортсменка? Но как лучшая теннисистка точно! Ига просто неудержимая в этом сезоне👌😁
Вполне удержима. В отличие от Джоковича.
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cosset
Ответ mamapapaya
В этом году однозначно Джокович! Делает невозможное! Ну посмотрим, поднимется ли рука серба признать …
боюсь вас разочаровать, но Джокович не входит в число претендентов на звание лучшего спортсмена. только в теннисной категории, и в категории рекордов.
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