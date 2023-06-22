Швентек номинирована на премию ESPY как спортсменка года

Стали известны номинанты на ежегодную награду ESPY от ESPN.

Ига Швентек представлена в двух номинациях: лучшая спортсменка и лучшая теннисистка года.

В список претендентов на звание лучшего в теннисе также вошли Новак Джокович, Карлос Алькарас и Арина Соболенко.

На награду лучшей спортсменки также претендуют:

• горнолыжница Микаэла Шиффрин;

• футболистка «Портленд Торнс» София Смит;

• баскетболистка «Лас-Вегас» Эйжа Уилсон.

ESPY Award – награда, присуждаемая американским телеканалом ESPN ведущим спортсменами и командам за истекший календарный год. Лауреаты ESPY, которая была учреждена в 1993 году, определяются голосованием болельщиков.

Вручение наград ESPY пройдет 12 июля в Лос-Анджелесе.

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