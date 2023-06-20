«Уимблдон» считает соперничество Алькараса и Синнера культовым противостоянием будущего

«Уимблдон» опубликовал постер к турниру 2023 года..

«На «Уимблдоне» мы всегда были свидетелями эпических противостояний, которые поднимали спорт на новые высоты ✨.

Пришло время следующего поколения хедлайнеров...» – написала пресс-служба турнира.

Отметим, что ни Янник Синнер, ни Карлос Алькарас не проходили на «Уимблдоне» дальше четвертьфинала. В прошлом году они встречались на стадии 1/8, и победу одержал итальянец.

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