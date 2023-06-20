«Уимблдон» считает соперничество Алькараса и Синнера культовым противостоянием будущего

Теги Уимблдон ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

«Уимблдон» опубликовал постер к турниру 2023 года..

«На «Уимблдоне» мы всегда были свидетелями эпических противостояний, которые поднимали спорт на новые высоты ✨.

Пришло время следующего поколения хедлайнеров...» – написала пресс-служба турнира.

Отметим, что ни Янник Синнер, ни Карлос Алькарас не проходили на «Уимблдоне» дальше четвертьфинала. В прошлом году они встречались на стадии 1/8, и победу одержал итальянец.

Алькарас + Синнер = эпический теннис! Выдали розыгрыш года

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6 комментариев

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sedric
Это намек Уимблдона Джоковичу, что он надоел?) Поместили Троицу на задний план, мол пора и честь знать.
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Nikolay Stavrogin
В промо видео показали пол секунды, на постере задвинули в прошлое)
https://m.youtube.com/watch?v=JSTuCPEeK8Q
Красиво Уимблдон ещё до старта делает всё, чтобы Джокович воспринял это как личное)
Красивее только через 3 недели он спустится с лестницы, чтобы раздать долги)
https://youtu.be/zMJowIB7c_A
Ну нельзя так делать с такими ребятами как Джордан и Джокович...)
Это их только мотивирует)
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Йенс Мустерманн
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Что-то носятся с этим Синнером, как с писанной торбой. Жирный контракт с Nike так действует?
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Сергей48
Ждём месть разъярённого Джоки 😡😠
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justbored
Ну и мазня. От концепции до воплощения.
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