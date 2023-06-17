Лондон (ATP). Алькарас в первом круге сыграет с квалифаером, Руне – с Кресси, Маррей поборется с де Минауром, Берреттини – с Руусувуори
Опубликована сетка турнира ATP 500 в лондонском Queen’s Club, который пройдет на следующей неделе.
Карлос Алькарас (1) сыграет с квалифаером, Хольгер Руне (2) – с Максимом Кресси.
Тэйлор Фриц (3) встретится с Бернабе Сапатой Мираллесом, Энди Маррей – с Алексом де Минауром (7).
Милош Раонич поборется с Джорданом Томпсоном и может выйти на Кэмерона Норри (5).
Действующий чемпион Маттео Берреттини начнет выступление матчем с Эмилем Руусувуори.
Полностью сетка здесь.
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