Лондон (ATP). Алькарас в первом круге сыграет с квалифаером, Руне – с Кресси, Маррей поборется с де Минауром, Берреттини – с Руусувуори

Опубликована сетка турнира ATP 500 в лондонском Queen’s Club, который пройдет на следующей неделе.

Карлос Алькарас (1) сыграет с квалифаером, Хольгер Руне (2) – с Максимом Кресси.

Тэйлор Фриц (3) встретится с Бернабе Сапатой Мираллесом, Энди Маррей – с Алексом де Минауром (7).

Милош Раонич поборется с Джорданом Томпсоном и может выйти на Кэмерона Норри (5).

Действующий чемпион Маттео Берреттини начнет выступление матчем с Эмилем Руусувуори.

Полностью сетка здесь.

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