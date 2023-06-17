Лондон (ATP). Алькарас в первом круге сыграет с квалифаером, Руне – с Кресси, Маррей поборется с де Минауром, Берреттини – с Руусувуори

Теги Энди Маррей ATP cinch Championships Милош Раонич Тэйлор Фриц Маттео Берреттини Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

Опубликована сетка турнира ATP 500 в лондонском Queen’s Club, который пройдет на следующей неделе.

Карлос Алькарас (1) сыграет с квалифаером, Хольгер Руне (2) – с Максимом Кресси.

Тэйлор Фриц (3) встретится с Бернабе Сапатой Мираллесом, Энди Маррей – с Алексом де Минауром (7).

Милош Раонич поборется с Джорданом Томпсоном и может выйти на Кэмерона Норри (5).

Действующий чемпион Маттео Берреттини начнет выступление матчем с Эмилем Руусувуори.

Полностью сетка здесь.

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3 комментария

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sedric
Учитывая состав квалифаеров здесь, то играть с ними в первом круге даже хуже. Одно дело, когда ты играешь с человеком, который, как и ты, не прибит к покрытию. Другое дело, сыграть с кем-то из этих людей: Пол, Димитров, Вульф, Попырин, уже прибитых к покрытию.
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Алексей Латышов
Ответ sedric
Учитывая состав квалифаеров здесь, то играть с ними в первом круге даже хуже. Одно дело, когда ты играешь с человеком, который, как и ты, не прибит к покрытию. Другое дело, сыграть с кем-то из этих людей: Пол, Димитров, Вульф, Попырин, уже прибитых к покрытию.
Вольф пока непонятно,что из себя представляет на траве.До этого один матч сыграл в 2016-ом году на юниорском УИМе и проиграл его.
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sedric
Ответ Алексей Латышов
Вольф пока непонятно,что из себя представляет на траве.До этого один матч сыграл в 2016-ом году на юниорском УИМе и проиграл его.
Ну да. Можно вместо него поставить его соперника Макдональда, сути не меняет. Но, наверное, вот эта пара Вульф-Макдональд самая лучшая для возможного соперника, из всех возможных.
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