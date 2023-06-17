Галле (ATP). Медведев начнет матчем с квалифаером, Рублев – с У Ибином, Оже-Альяссим сыграет с Тимом, Кириос – с Сонего

Состоялась жеребьевка турнира ATP 500 в Галле, который пройдет на следующей неделе.

Даниил Медведев (1) сыграет с квалифаером, Стефанос Циципас (2, WC) – с Грегуаром Баррере.

Андрей Рублев (3) встретится с У Ибином, Янник Синнер (4) – с Ришаром Гаске.

Феликс Оже-Альяссим (5) поборется с Домиником Тимом (WC), Роберто Баутиста-Агут (8) – с Александром Зверевым.

Ник Кириос сыграет с Лоренцо Сонего и может выйти на Синнера.

Полностью сетка здесь.

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