Галле (ATP). Медведев начнет матчем с квалифаером, Рублев – с У Ибином, Оже-Альяссим сыграет с Тимом, Кириос – с Сонего

Теги ATP Роберто Баутиста-Агут Terra Wortmann Open Доминик Тим Ник Кириос Александр Зверев Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Стефанос Циципас Ибин У Янник Синнер Теннис

Состоялась жеребьевка турнира ATP 500 в Галле, который пройдет на следующей неделе.

Даниил Медведев (1) сыграет с квалифаером, Стефанос Циципас (2, WC) – с Грегуаром Баррере.

Андрей Рублев (3) встретится с У Ибином, Янник Синнер (4) – с Ришаром Гаске.

Феликс Оже-Альяссим (5) поборется с Домиником Тимом (WC), Роберто Баутиста-Агут (8) – с Александром Зверевым.

Ник Кириос сыграет с Лоренцо Сонего и может выйти на Синнера.

Полностью сетка здесь.

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13 комментариев

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Доминик
Даня может снова сыграть со Зверьком в 1/4. Трехсотый их матч в сезоне. Достали уже сводить их по сетке.
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Vale1
Судя по тому, как сыграли топы на этой неделе, выиграть этот турнир может вообще кто угодно...
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Vale1
Ответ Доминик
Даня может снова сыграть со Зверьком в 1/4. Трехсотый их матч в сезоне. Достали уже сводить их по сетке.
А уж они-то как рады друг с другом играть, причем на ранних стадиях по большей части...
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billy_pilgrim
Саше Звереву не повезло - сразу попал на испанского травяного специалиста.
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billy_pilgrim
Ждем финал Гаске - Хуркач
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Istianoff
Все кто умеет играть на траве в нижней половине
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acr
Не очень сетка у наших
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Mr@k
Уибин опасен,судя по фамилии...
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billy_pilgrim
Аслан в квале все-таки победил Мартерера в трех сетах.
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Алексей Латышов
Ответ Sawka-promakawka
Даниилу может Аслан попасться ))) или Роман)
Павел Котов проиграл два матча подряд в квалификациях травяных турниров.
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Sawka-promakawka
Ответ Алексей Латышов
Павел Котов проиграл два матча подряд в квалификациях травяных турниров.
Ага, трава совсем не его покрытие, судя по всему)
Роман легко прошел соперника, Аслан пока борется
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Никита Волк
Ответ Istianoff
Все кто умеет играть на траве в нижней половине
Гуркач и Баутиста сверху
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