Галле (ATP). Медведев начнет матчем с квалифаером, Рублев – с У Ибином, Оже-Альяссим сыграет с Тимом, Кириос – с Сонего
Состоялась жеребьевка турнира ATP 500 в Галле, который пройдет на следующей неделе.
Даниил Медведев (1) сыграет с квалифаером, Стефанос Циципас (2, WC) – с Грегуаром Баррере.
Андрей Рублев (3) встретится с У Ибином, Янник Синнер (4) – с Ришаром Гаске.
Феликс Оже-Альяссим (5) поборется с Домиником Тимом (WC), Роберто Баутиста-Агут (8) – с Александром Зверевым.
Ник Кириос сыграет с Лоренцо Сонего и может выйти на Синнера.
Полностью сетка здесь.
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