Федерер о 23-м ТБШ Джоковича: «Он выглядит молодо и выигрывает по-молодому, но это нелегко. Это потрясающая победа»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Пит Сампрас ATP Теннис

Роджер Федерер прокомментировал 23-ю победу Новака Джоковича на «Больших шлемах».

«То, что сделал Новак, просто невероятно.

Если честно, для тенниса, для спорта здорово, когда теннис пишет свою собственную историю и продолжает ее пополнять, как это было с Сереной Уильямс, Рафой, потом со мной, а теперь с Новаком.

Сейчас прекрасное время, чтобы быть не только поклонником теннис, но и игроком.

Помню, когда я пришел в тур, и Пит Сампрас выиграл 14 «Шлемов», мы думали: «Ладно, этот результат останется навсегда». Потом я дошел до 15, наконец, до 17, а потом мы довели друг друга до 20 – не помню, кто был первым (сам Федерер – Sports.ru), – а дальше Рафа дошел до 22.

А теперь Новак дошел до 23, и похоже, что он еще долго будет продолжать в том же духе, и это здорово. И я желаю ему всего наилучшего.

Как он это делает – мы забываем, что он уже не самый молодой. Он выглядит молодо и выигрывает по-молодому, но это нелегко, и я считаю, что это была потрясающая победа. Так что я как нельзя рад», – цитирует Федерера iNews.

Джокович решил побить все рекорды 4 года назад – и наконец побил. Его отец давно говорил, что так он выполняет «желание Бога»

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6 комментариев

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Южанин78
Ещё раз убеждаемся, что какое бы противостояние не было между этой тройкой, они прекрасно понимают, что их достижения историческое и никакое сравнение не уместно
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Kironbet
Лучше поздно чем никогда!
Очень достойно!
+6
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round15
Хороша ложка к обеду. Логичнее было поздравить после победы Новака. А так, спустя несколько дней это просто рассуждение, а не поздравление.
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Skip
Федерер как всегда уважителен и в целом доброжелателен! )
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Stas Salesov
"а потом мы довели друг друга до 20 – не помню, кто был первым" Да, трудно такое запомнить, не особо ведь значительное) И вообще цифры тут уже не так важны, главное, что у нас по 20+ Шлемов))
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TennisForever
Роджер,ты самый лучший ❤️
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