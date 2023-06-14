Ник Кириос: «В 2019-м оказался в психиатрической больнице в Лондоне»
Ник Кириос рассказал о психологических проблема в 2019-м.
«Я задумывался о суициде. Я пил, принимал наркотики, отдалился от родных и близких. Я проиграл на «Уимблдоне», а потом проснулся, им мой отец сидел на моей кровати и плакал. В тот момент я сказал себе: «Так дальше нельзя».
В итоге я оказался в психиатрической больнице в Лондоне, чтобы разобраться с проблемами».
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а вообще ужасно, когда хронически суицидальное настроение и не хочется жить. И действительно нужна смелость, чтобы признаваться публично в таких вещах. Ник молодец, всего хорошего ему.