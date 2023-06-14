Ник Кириос: «В 2019-м оказался в психиатрической больнице в Лондоне»

Теги ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос рассказал о психологических проблема в 2019-м.

«Я задумывался о суициде. Я пил, принимал наркотики, отдалился от родных и близких. Я проиграл на «Уимблдоне», а потом проснулся, им мой отец сидел на моей кровати и плакал. В тот момент я сказал себе: «Так дальше нельзя».

В итоге я оказался в психиатрической больнице в Лондоне, чтобы разобраться с проблемами».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Фабиянчук
он тогда Надалю проиграл два тай-брейка в 3 и 4 сетах, помню тот матч
а вообще ужасно, когда хронически суицидальное настроение и не хочется жить. И действительно нужна смелость, чтобы признаваться публично в таких вещах. Ник молодец, всего хорошего ему.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serg Leone
В 2019 для меня лично тоже стал знаковым, я в том году перестал смотреть теннис после одного печального события, когда Роджер Федерер подарил Уим Джоковичу. Это первая печалька. Второе печальное событие было когда закрыли комментарии на Евроспорте, как-то душевно там было, хотя и клоунов своих хватало. Никакие другие форумы его не заменили, а может это я постарел и стало не интересно уже. Но о суициде и наркоте как Кирьос я не думал конечно)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
roentgen
странно, что в мире, где блоха незаметной не пролетит, было неизвестно о такой истории
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Там Ушастый проиграл на челленджере игроку из третьей сотни. Третий сет закончился 1-6 ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Двойка Бубнова
Ответ roentgen
странно, что в мире, где блоха незаметной не пролетит, было неизвестно о такой истории
Врачебные тайны во всем цивилизованном мире соблюдаются
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Ответ roentgen
странно, что в мире, где блоха незаметной не пролетит, было неизвестно о такой истории
Это только в футболе фиг что утаишь. В том же НБА, как показывает практика, когда надо скрыть информацию, это делается спокойно. А уж в менее медийных видах спорта...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Шмелев
Ответ roentgen
странно, что в мире, где блоха незаметной не пролетит, было неизвестно о такой истории
Ну он и раньше много говорил о депресняке, "селфхарме", проблемах с наркотиками и алкоголем. Новое - только то, что он лечился в психиатрической больнице в Лондоне и что срыв произошел непосредственно после поражения на УИ-2019.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LONDON-TOWN
Пора бы продолжить лечение
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий