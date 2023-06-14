Ник Кириос: «В 2019-м оказался в психиатрической больнице в Лондоне»

Ник Кириос рассказал о психологических проблема в 2019-м.

«Я задумывался о суициде. Я пил, принимал наркотики, отдалился от родных и близких. Я проиграл на «Уимблдоне», а потом проснулся, им мой отец сидел на моей кровати и плакал. В тот момент я сказал себе: «Так дальше нельзя».

В итоге я оказался в психиатрической больнице в Лондоне, чтобы разобраться с проблемами».

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