Соболенко об отказе от пресс-конференций: «Ко мне проявили неуважение, мне было плохо. На «Большом шлеме» и так давления хватает»

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала то, что пропустила две пресс-конференции после матчей на «Ролан Гаррос». Сегодня она ее провела впервые после второго круга.

– Я всегда уважаю пресс-конференции. Всегда открыто отвечаю. И мне было очень обидно, что я сюда не хожу.

Я не могла спать. У меня в голове было столько плохих мыслей, что я не могла уснуть. Я вас так уважаю. И спасибо, что пришли и проявляете ко мне интерес.

– Вы не жалеете об этом решении? Как вы сейчас себя чувствуете?

– Нет, я не жалею. Я чувствовала, что ко мне проявили неуважение, мне было плохо. На «Большом шлеме» и так давления хватает, так что я постаралась сосредоточиться на себе и своей игре.

На последней пресс-конференции у меня было ощущение, что она превратилась в политическое телешоу, а я не эксперт в политике. Я просто теннисистка.

Мне нужно было от этого отдалиться и сосредоточиться на теннисе. Я довольна тем, что это сделала.

– Вы говорили, что на пресс-конференции не чувствовали себя в безопасности. Сейчас чувствуете?

– Да.

– Почему?

– Наверное, потому что у меня было несколько дней на то, чтобы собраться и кое-что понять. Поэтому сейчас я чувствую себя в безопасности.

И никто из меня ничего не выуживает, это еще одна причина.

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6 комментариев

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Dmitry Aqf
Это короче анти-блм. Осака говорила что ей плохо на пресс конференциях, и не хотела давать их, ее штрафанули.
Аришка говорит, что там слишком много полит вопросов и ей плохо, и ей ничего.

Все таки какой универсальный теннисный тур. Даже блм не может победить :)
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sashati
Не жалею, не зову, не плачу...
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