Соболенко об отказе от пресс-конференций: «Ко мне проявили неуважение, мне было плохо. На «Большом шлеме» и так давления хватает»
Арина Соболенко прокомментировала то, что пропустила две пресс-конференции после матчей на «Ролан Гаррос». Сегодня она ее провела впервые после второго круга.
– Я всегда уважаю пресс-конференции. Всегда открыто отвечаю. И мне было очень обидно, что я сюда не хожу.
Я не могла спать. У меня в голове было столько плохих мыслей, что я не могла уснуть. Я вас так уважаю. И спасибо, что пришли и проявляете ко мне интерес.
– Вы не жалеете об этом решении? Как вы сейчас себя чувствуете?
– Нет, я не жалею. Я чувствовала, что ко мне проявили неуважение, мне было плохо. На «Большом шлеме» и так давления хватает, так что я постаралась сосредоточиться на себе и своей игре.
На последней пресс-конференции у меня было ощущение, что она превратилась в политическое телешоу, а я не эксперт в политике. Я просто теннисистка.
Мне нужно было от этого отдалиться и сосредоточиться на теннисе. Я довольна тем, что это сделала.
– Вы говорили, что на пресс-конференции не чувствовали себя в безопасности. Сейчас чувствуете?
– Да.
– Почему?
– Наверное, потому что у меня было несколько дней на то, чтобы собраться и кое-что понять. Поэтому сейчас я чувствую себя в безопасности.
И никто из меня ничего не выуживает, это еще одна причина.
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Аришка говорит, что там слишком много полит вопросов и ей плохо, и ей ничего.
Все таки какой универсальный теннисный тур. Даже блм не может победить :)