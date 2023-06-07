Жабер об итогах «Ролан Гаррос»: «Не ожидала, что выйду в четвертьфинал, – это же мой первый турнир после травмы»

Теги Ролан Гаррос WTA Онс Жабер Теннис

Онс Жабер подвела итоги «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале она проиграла Беатрис Хаддад Майя – 6:3, 6:7(5), 1:6.

«Если не берешь титул, то всегда хочется выступить лучше.

Но это был отличный турнир. Я не ожидала, что выйду в четвертьфинал, – это же мой первый турнир после травмы.

Все хорошо. Я выжимала из себя максимум до конца и довольна результатом. Надеюсь, в следующий раз будет лучше, и я не остановлюсь на четвертьфинале.

Слава богу, у меня ничего не болит. У меня было мало времени на подготовку – особенно с учетом того, что это грунт, который физически требует большего, чем другие покрытия.

Чувствую себя нормально. Я спешила с возвращением в тур, но это потому, что хотела быть готовой к «Ролан Гаррос». Я сделала все, что могла в этот короткий период».

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