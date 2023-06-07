Алькарас о том, что он не умеет: «За пределами корта – ничего»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Стефанос Циципас.

– Думаю, мой уровень повышается каждый раз, когда я выигрываю. Сегодня я показал очень высокий уровень. Я играл очень, очень хорошо. Я бы сказал, что это один из лучших матчей в моей карьере.

– Когда мы смотрим, как вы играете, все кажется таким простым и легким. А есть ли что-то за пределами корта, что получается у вас очень плохо? Чтобы мы знали, что вы в определенном смысле такой же человек, как мы.

– Ну да, сегодня я бы сказал, что все, что я делал, было легко. Это кажется легким всем и даже мне самому.

Я стараюсь делать это просто для себя. Мне комфортно наносить каждый удар. Чувствую себя прекрасно. Чувствую, что каждый удар попадет в корт. Так что для меня это тоже просто.

За пределами корта я больше ничего не умею.

– Звучит грустно. У вас плохо получается быть грустным.

– Наверное, это один из примеров. Да, я не знаю. Есть много вещей, в которых я не очень хорош и даже плох. Но я не знаю, что сказать прямо сейчас (улыбается).

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