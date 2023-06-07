Ролан Гаррос. 1/4 финала. Рууд поборется с Руне, Зверев – с Этчеверри

Теги Ролан Гаррос результаты ATP Александр Зверев Каспер Рууд Хольгер Руне Томас Мартин Этчеверри Теннис

Каспер Рууд сыграет с Хольгером Руне в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Александр Зверев встретится с Томасом Мартином Этчеверри.

Сетка турнира здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия) Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
Дата проведения
7 июня, 16.00
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Каспер Рууд (Норвегия)
Дата проведения
7 июня, 21.15
Онлайн матча

10 комментариев

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Никита Лутченко
Ответ VaD
Кажется, результат нижней половины сетки большого значения не имеет, а досрочный финал будет сыгран в пятницу между испанцем и сербом. Все как 10 лет назад.
Имеет,этчеверри идет за титулом
+5
-1
+4
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Ma-Tzu
Всем привет, Этчеверри Величайший!
+2
0
+2
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Сергей Носков
Аааа!!!! У Этчеверри собаку зовут "Ролан Гаросс"!!!
+1
0
+1
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Jefri AG
Надеюсь Хольгер снова возьмёт сегодня медицинский перерыв в какой-нибудь важный момент. Представляю как бомбанёт тогда у Рууда, он наверное от злости опять устроит скандал как в прошлом году)
+1
0
+1
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VaD
Кажется, результат нижней половины сетки большого значения не имеет, а досрочный финал будет сыгран в пятницу между испанцем и сербом. Все как 10 лет назад.
+3
-3
0
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Панарин против Диктатора
Пусть в финал выйдет Зверев - он его уже выстрадал.

А титул - и так понятно, кто заберет
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Anush15
Первый раз буду болеть за Рууда
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Valery24
Что-то есть чуйка,что Рууд обыграет Руне.
А во втором матче непонятно,слишком уж хорош Этчеверри,хотя и опыт за Сашу
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daiv18
Этчеверри цепкий грунтовку, Сашке нужно будет ширнуться инсулинчиком на запас
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daiv18
Ответ Панарин против Диктатора
Пусть в финал выйдет Зверев - он его уже выстрадал. А титул - и так понятно, кто заберет
Поражение в финале еще больнее ударит по Саше
0
0
0
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