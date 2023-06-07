Ролан Гаррос. 1/4 финала. Рууд поборется с Руне, Зверев – с Этчеверри
Каспер Рууд сыграет с Хольгером Руне в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
Александр Зверев встретится с Томасом Мартином Этчеверри.
Сетка турнира здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 7 июня, 16.00
- Дата проведения
- 7 июня, 21.15
А титул - и так понятно, кто заберет
А во втором матче непонятно,слишком уж хорош Этчеверри,хотя и опыт за Сашу