Свитолина о возвращении в тур после рождения ребенка: «Чувствую себя почти как в 17 лет, когда все было в новинку»

Элина Свитолина прокомментировала возвращение в тур после рождения ребенка.

Она вернулась в начале апреля и уже выиграла титул в Страсбурге и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

– Вы так долго были в топ-5, топ-10. Очевидно, на каждом «Большом шлеме» от вас ждали выхода в четвертьфинал, полуфинал. Приятно ли теперь играть на «Шлеме» без этого номера рядом с вашим именем в сетке, иметь возможность удивить себя и других людей?

– Да, безусловно. Сейчас я не сталкиваюсь с тем давлением, которое было раньше.

Конечно, лично я жду от себя большего, потому что хочу выиграть «Большой шлем». Для меня это конечная цель.

Действительно нет давления от окружающих. Никто не ждал, что я приеду на «Ролан Гаррос» и буду в четвертьфинале. И уверена, что никто это не предсказывал.

Вот почему я чувствую, что мне это помогает. Чувствую себя почти как в 17 лет, когда все было в новинку. Мне не надо защищать очки – ни здесь, ни на следующей неделе.

Так что я определенно чувствую себя более свободной.

– Оглядываясь назад, были ли у вас моменты выгорания, которые, возможно, вы не распознали? Насколько свежей вы чувствуете себя после такого длительного перерыва?

– Да, конечно. Теннисисты сталкиваются со множеством вещей. На нас давят СМИ, болельщики из родной страны, просто болельщики, соцсети. И мы тоже ждем от себя многого. Поэтому иногда ваше давление бывает чрезмерным.

Довольно утомительно каждую неделю играть и находиться в этом аквариуме. Ты всегда должна быть идеальной. Но это невозможно, потому что все мы люди. У нас бывают хорошие дни, бывают плохие. Так что для всех нас это очень тяжело.

Я отлично провела время вдали от тенниса, полностью от него отключилась. Могла наслаждаться временем со своей семьей. Не думала о следующем турнире, следующей цели или следующей сопернице. Просто жила обычной жизнью.

Мой мозг отдохнул. Как и тело – насколько это было возможно после беременности. Но этот период очень помог мне восстановить силы. Затем, когда в январе я возобновила тренировки, у меня была огромная мотивация. Как никогда раньше. Я проделала большую работу, хорошо тренировалась несколько месяцев.

Сейчас я начинаю с чистого листа, но у меня есть опыт и свежесть. Наверное, поэтому я вернулась настолько быстро.

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