Джокович о том, что якобы критиковал зрителей на «Ролан Гаррос»: «Я такого не говорил»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал поведение зрителей на «Ролан Гаррос».

– На днях вы говорили, что зрители здесь не всегда уважительны. Хочу поинтересоваться, как вам сегодняшнее поведение...

– Я такого не говорил. Я такого не говорил. Пожалуйста, я сказал, что большинство зрителей потрясающие. Они приходят, наслаждаются теннисом, очень уважительны, поддерживают обоих игроков, но есть некоторые люди, которые создают определенные проблемы. Но я не говорил, что трибуны в целом ведут себя неуважительно. Это неправда.

– Как вам трибуны сегодня? Что вы чувствовали? 

– Думаю, поддержка была великолепной, особенно в конце. Они здорово пели и поддерживали меня – я хочу всегда получать такую любовь зрителей. Конечно, я чувствовал себя прекрасно и поблагодарил их в интервью на корте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Morhan
Ответ Йенс Мустерманн
Снова косовар врёт. Впрочем, ничего нового. https://www.sports.ru/tennis/1115177813-dzhokovich-o-bolelshhikax-na-rolan-garros-est-lyudi-kotorym-nravitsya-.html
Ты сам то читал, что скинул?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
можно подумать эти люди не заслуживают критики)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashati
Это когда выигрываешь, а стоит начать проигрывать по-крупному, трибуны сразу ухудшаются значительно!)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leon74
Значит правду сказал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий