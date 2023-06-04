Джокович о том, что якобы критиковал зрителей на «Ролан Гаррос»: «Я такого не говорил»
Новак Джокович прокомментировал поведение зрителей на «Ролан Гаррос».
– На днях вы говорили, что зрители здесь не всегда уважительны. Хочу поинтересоваться, как вам сегодняшнее поведение...
– Я такого не говорил. Я такого не говорил. Пожалуйста, я сказал, что большинство зрителей потрясающие. Они приходят, наслаждаются теннисом, очень уважительны, поддерживают обоих игроков, но есть некоторые люди, которые создают определенные проблемы. Но я не говорил, что трибуны в целом ведут себя неуважительно. Это неправда.
– Как вам трибуны сегодня? Что вы чувствовали?
– Думаю, поддержка была великолепной, особенно в конце. Они здорово пели и поддерживали меня – я хочу всегда получать такую любовь зрителей. Конечно, я чувствовал себя прекрасно и поблагодарил их в интервью на корте.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
8 комментариев