Рууд – судье о мячах «Ролан Гаррос»: «Трудновато чувствовать мяч, когда он весит полкило»

Теги Ролан Гаррос ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд пожаловался на мячи в третьем круге «Ролан Гаррос».

По ходу первого сета матча против Чжичжэнь Чжана он подошел к судье на вышке Арели Торт и сказал:

«Посмотрите на мяч.

Когда они такими становятся, они безумно царапают землю. Полностью забиваются грунтом. Трудновато чувствовать мяч, когда он весит полкило».

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16 комментариев

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Valery24
Ну если же топы,в т.ч. грунтовики,поголовно жалуются на мячи,то это о чем-то говорит.
Такими темпами можно и запястье убить не дай Бог
+24
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+24
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Лёля Иванова
Кажется организаторам наплевать на мнения игроков. Что корты в безобразном состоянии, что мячи они заказали плохие, а игроки рискуют получить травмы из-за тяжёлых мячей и подскальзывались уже не раз.
+18
-1
+17
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Никита Волк
Ответ Valery24
Ну если же топы,в т.ч. грунтовики,поголовно жалуются на мячи,то это о чем-то говорит. Такими темпами можно и запястье убить не дай Бог
Корда на АО уже убил, 3 месяца не играл и сейчас восстанавливается
+10
0
+10
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Sawka-promakawka
Ответ Valery24
Ну если же топы,в т.ч. грунтовики,поголовно жалуются на мячи,то это о чем-то говорит. Такими темпами можно и запястье убить не дай Бог
Хорошо, что Даниил рано вылетел😀 его руки и наши нервы целее)))
+10
-1
+9
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Valery24
Ответ Sawka-promakawka
Хорошо, что Даниил рано вылетел😀 его руки и наши нервы целее)))
Кстати да😁не думала,что буду радоваться его раннему вылету)за Новака боязно,у него там тоже и плечо и вообще куча всего.даже по трансляции видно,что частенько он через силу прям бьет,а мячи не летят совсем
+7
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+7
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Alex1893
Организаторы просто испоганили РГ. Надо же было создать такие невыносимые условия, что каждый второй игрок жалуется на них
+7
-1
+6
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Valery24
Ответ Никита Волк
Корда на АО уже убил, 3 месяца не играл и сейчас восстанавливается
Судя по комментариям теннисистов,на АО мячи были цветочками на фоне нынешних
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Liza Veselova
Ответ Sawka-promakawka
Хорошо, что Даниил рано вылетел😀 его руки и наши нервы целее)))
Гений стратегии просто. Пришел, поломал всю сетку, глянул на мячи и ушел))
А если серьезно, и правда хорошо
+5
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+5
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Сергей48
Да организаторы сделали здесь промашку. Арбузами играть сложно техничным игрокам
+5
-1
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Денис Шмелев
Никогда не понимал, почему резкие изменения условий (покрытия, мячи) не согласовывают с самими игроками через их представительные органы. Не проводят предварительные консультации, тестирования.
А так получается, что к игрокам относятся как к рабам: какой инвентарь дали, таким и работайте.
+3
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Никита Волк
Ответ Никита Волк
То есть весь год на каждом турнире теннисисты не жаловались на мячи, особенно на АО?
«После пандемии появилась проблема – все мячи стали медленнее, в этом уже нет никаких сомнений. Я об этом уже два года говорю. Как только они стали большими и пушистыми, я сказал тренеру: «Это что за херня?»

[…] Сейчас бренд уже не имеет значения. С некоторыми исключениями мячи по качеству похожи на те, что продают в супермаркетах».

Это говорил Гаске пару месяцев назад
+3
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Ирина Семченко
Монфис, тоже получил травму запястье.
+2
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Ирина Семченко
все для утехи зрителям, розыгрыши стали длиннее,
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Sawka-promakawka
Ответ Valery24
Кстати да😁не думала,что буду радоваться его раннему вылету)за Новака боязно,у него там тоже и плечо и вообще куча всего.даже по трансляции видно,что частенько он через силу прям бьет,а мячи не летят совсем
Новак -железный человек 😉 он сказал, что ему мячи подходят, значит, все должно быть хорошо🤞🏻🤞🏻🤞🏻
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Никита Волк
Ответ Alex1893
Организаторы просто испоганили РГ. Надо же было создать такие невыносимые условия, что каждый второй игрок жалуется на них
То есть весь год на каждом турнире теннисисты не жаловались на мячи, особенно на АО?
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