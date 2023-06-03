Рууд – судье о мячах «Ролан Гаррос»: «Трудновато чувствовать мяч, когда он весит полкило»
Каспер Рууд пожаловался на мячи в третьем круге «Ролан Гаррос».
По ходу первого сета матча против Чжичжэнь Чжана он подошел к судье на вышке Арели Торт и сказал:
«Посмотрите на мяч.
Когда они такими становятся, они безумно царапают землю. Полностью забиваются грунтом. Трудновато чувствовать мяч, когда он весит полкило».
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Такими темпами можно и запястье убить не дай Бог
А если серьезно, и правда хорошо
А так получается, что к игрокам относятся как к рабам: какой инвентарь дали, таким и работайте.
[…] Сейчас бренд уже не имеет значения. С некоторыми исключениями мячи по качеству похожи на те, что продают в супермаркетах».
Это говорил Гаске пару месяцев назад