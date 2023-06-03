Рууд – судье о мячах «Ролан Гаррос»: «Трудновато чувствовать мяч, когда он весит полкило»

Каспер Рууд пожаловался на мячи в третьем круге «Ролан Гаррос».

По ходу первого сета матча против Чжичжэнь Чжана он подошел к судье на вышке Арели Торт и сказал:

«Посмотрите на мяч.

Когда они такими становятся, они безумно царапают землю. Полностью забиваются грунтом. Трудновато чувствовать мяч, когда он весит полкило».

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