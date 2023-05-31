Член команды Сейбота Уайлда угрожал журналисту, спросившему его про обвинения в домашнем насилии

Теги Ролан Гаррос происшествия ATP Тиаго Сейбот Уайлд Теннис

Агент Тиаго Сейбота Уайлда угрожал журналисту, спросившему игрока про обвинения в домашнем насилии. Немецкий журналист Янник Шнайдер поднял эту тему после победы бразильца над Даниилом Медведевым в первом круге «Ролан Гаррос».

Человек, представившийся агентом Сейбота Уайлда, подошел к Шнайдеру в пресс-центре, сфотографировал его аккредитацию и потребовал объяснений. В этот момент за него вступились другие журналисты, после чего мужчина извинился.

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3 комментария

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Rjcnbr
>угрожал журналисту
>потребовал объяснений, а потом извинился
+9
0
+9
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Andrey Shvalbe
- вы действительно виновны в домашнем насилии?
- не заткнешься - в глаз дам
+4
0
+4
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