Член команды Сейбота Уайлда угрожал журналисту, спросившему его про обвинения в домашнем насилии

Агент Тиаго Сейбота Уайлда угрожал журналисту, спросившему игрока про обвинения в домашнем насилии. Немецкий журналист Янник Шнайдер поднял эту тему после победы бразильца над Даниилом Медведевым в первом круге «Ролан Гаррос».

Человек, представившийся агентом Сейбота Уайлда, подошел к Шнайдеру в пресс-центре, сфотографировал его аккредитацию и потребовал объяснений. В этот момент за него вступились другие журналисты, после чего мужчина извинился.

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