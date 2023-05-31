Сейбот Уайлд о том, что биография Надаля – его любимая книга: «У меня была мечта сыграть с ним на «Ролан Гаррос». Надеюсь, она сбудется»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Тиаго Сейбот Уайлд Теннис

Тиаго Сейбот Уайлд рассказал о своей любимой книге.

Бразилец в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл второго сеяного Даниила Медведева – 7:6(6), 6:7(5), 2:6, 6:3, 6:4.

– Я читал, что ваша любимая книга – биография Рафаэля Надаля. Это правда? Могли бы вы это прокомментировать?

– Так и было, но давно. Не помню, когда в последний раз ее читал. Наверное, когда мне было 14 или 15. Но я всю жизнь равнялся на Рафу. У меня была мечта сыграть с ним здесь, на «Ролан Гаррос». Я не знаю, сбудется ли она. Надеюсь, что да.

Он всю жизнь меня вдохновлял. Его игра, его бойцовский дух на корте и то, как он хочет побеждать – такого вы не увидите ни у кого. Это Рафаэль Надаль.

Медведева с «Ролан Гаррос» выбил бразилец, которого обвиняли в домашнем насилии и родстве с нацистами

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shamic
Также как и папаша любит Рафу:))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей48
Правильные ориентиры у парня. Есть шансы вырости в большого мастера.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий