Сейбот Уайлд о том, что биография Надаля – его любимая книга: «У меня была мечта сыграть с ним на «Ролан Гаррос». Надеюсь, она сбудется»

Тиаго Сейбот Уайлд рассказал о своей любимой книге.

Бразилец в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл второго сеяного Даниила Медведева – 7:6(6), 6:7(5), 2:6, 6:3, 6:4.

– Я читал, что ваша любимая книга – биография Рафаэля Надаля. Это правда? Могли бы вы это прокомментировать?

– Так и было, но давно. Не помню, когда в последний раз ее читал. Наверное, когда мне было 14 или 15. Но я всю жизнь равнялся на Рафу. У меня была мечта сыграть с ним здесь, на «Ролан Гаррос». Я не знаю, сбудется ли она. Надеюсь, что да.

Он всю жизнь меня вдохновлял. Его игра, его бойцовский дух на корте и то, как он хочет побеждать – такого вы не увидите ни у кого. Это Рафаэль Надаль.

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