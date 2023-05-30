Сейбот Уайлд о победе над Медведевым: «Всегда мечтал сыграть на этом корте, сыграть с таким соперником. И в мечтах я побеждал»

Теги Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Тиаго Сейбот Уайлд Теннис

172-я ракетка мира 23-летний Тиаго Сейбот Уайлд прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в первом круге «Ролан Гаррос» – 7:6(6), 6:7(5), 2:6, 6:3, 6:4.

«Я всю юниорскую карьеру смотрел матчи Даниила. И я всегда мечтал сыграть на этом корте, сыграть с таким соперником. И в мечтах я побеждал. Так что это исполнение мечты.

Я просто хотел находить хорошие углы для ударов, использовать свой форхенд против его. И получилось хорошо.

В конце второго сета у меня начались судороги. Уже не мог подавать так, как хотелось. Оставалось только выкладываться, использовать набранный ход – и все получилось. Я очень доволен».

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18 комментариев

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Теннисный абсолют
Говорят в 1999-м Роджер Федерер имел роман в Лондоне с бразильской студенткой по обмену.
Кто бы знал, что страдать от этого будет Даниил Медведев.
+46
-3
+43
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Groove
Да уж "повезло" Дане попасть сразу же на грунтового червя который люто пиканул. Сыграл хреново конечно, но даже с такой игрой он бы обыграл практически любого из тех кто ему мог выпасть в первом круге. Бразилец красавчик вопросов нет, форхенд бомбический во всех смыслах и по физухе не просел на удивление. Удачи дальше.
+34
-5
+29
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Achilles 21
Ответ Теннисный абсолют
Говорят в 1999-м Роджер Федерер имел роман в Лондоне с бразильской студенткой по обмену. Кто бы знал, что страдать от этого будет Даниил Медведев.
скорей это наследие куэртена
+12
0
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Groove
Сетка у него до четвертьфинала рабочая кстати. Если это не разовая акция сегодня была может далеко зайти аля Карацев.
+9
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pizzatcarizza
Справа удар мощнее, чем у Андрюхи кмк. Красавчик, по делу обыграл
+8
-1
+7
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alexus-1990
самое смешное, что в следующем круге Уайльд вылетит)
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Lanapiano
Молодец бразилец, что тут скажешь.
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dimon 2.0
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ай да сейбот. ай да уайлд. ай да ... сын.
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зверева ирина
Буду дальше болеть за бразильца, если, конечно, не столкнётся с кем-нибудь из наших. Понравился очень! А Дане хочется сказать: если ты не готов показывать зрелищный теннис - ты в ауте. Оставайся дальше великовозрастным капризным ребёнком.
+9
-4
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Листок яблони
Ответ Rjcnbr
Опять сетку сложную дали... Что же такое-то, сплошное неуважение
Я матч полностью смотрел, Уайлд силен.
+5
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zzzeeerrrooo
Ответ Листок яблони
Я матч полностью смотрел, Уайлд силен.
Его закроют в трёх в следующем круге
+4
-1
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Андрей Судалин
Ответ alexus-1990
самое смешное, что в следующем круге Уайльд вылетит)
Самое смешное, что теперь Рууд похоже защитит финал.
+4
-2
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Rjcnbr
Ответ Groove
Да уж "повезло" Дане попасть сразу же на грунтового червя который люто пиканул. Сыграл хреново конечно, но даже с такой игрой он бы обыграл практически любого из тех кто ему мог выпасть в первом круге. Бразилец красавчик вопросов нет, форхенд бомбический во всех смыслах и по физухе не просел на удивление. Удачи дальше.
Опять сетку сложную дали... Что же такое-то, сплошное неуважение
+9
-8
+1
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Railway/
Приятный парень, легко себя чувствовал на корте, удачи ему. А Даниилу давно пора менять тактический рисунок игры. Хватит уже рассчитывать только на подачу и ошибки соперников. Ну и сила удара никуда не годится, это не WTA
+1
0
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Maratik1982
ну вот оооочень мягко играл Медвндев, мяч еле сетку перелетал а бразилец красавец просто убивал эти плюшки
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Дмитрий Калашников
Ответ Groove
Да уж "повезло" Дане попасть сразу же на грунтового червя который люто пиканул. Сыграл хреново конечно, но даже с такой игрой он бы обыграл практически любого из тех кто ему мог выпасть в первом круге. Бразилец красавчик вопросов нет, форхенд бомбический во всех смыслах и по физухе не просел на удивление. Удачи дальше.
ага и двойных бы меньше сделал , и не пулял бы силой бабушки 70 лет, дети 15 лет и то сильнее по мячу бьют!
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Хортон
Отлично играл, прям впечатлил.
Вполне может пойти по пути Карацева)
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