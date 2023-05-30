Сейбот Уайлд о победе над Медведевым: «Всегда мечтал сыграть на этом корте, сыграть с таким соперником. И в мечтах я побеждал»

172-я ракетка мира 23-летний Тиаго Сейбот Уайлд прокомментировал победу над в первом круге « » – 7:6(6), 6:7(5), 2:6, 6:3, 6:4.

«Я всю юниорскую карьеру смотрел матчи Даниила. И я всегда мечтал сыграть на этом корте, сыграть с таким соперником. И в мечтах я побеждал. Так что это исполнение мечты.

Я просто хотел находить хорошие углы для ударов, использовать свой форхенд против его. И получилось хорошо.

В конце второго сета у меня начались судороги. Уже не мог подавать так, как хотелось. Оставалось только выкладываться, использовать набранный ход – и все получилось. Я очень доволен».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе