Сейбот Уайлд о победе над Медведевым: «Всегда мечтал сыграть на этом корте, сыграть с таким соперником. И в мечтах я побеждал»
172-я ракетка мира 23-летний Тиаго Сейбот Уайлд прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в первом круге «Ролан Гаррос» – 7:6(6), 6:7(5), 2:6, 6:3, 6:4.
«Я всю юниорскую карьеру смотрел матчи Даниила. И я всегда мечтал сыграть на этом корте, сыграть с таким соперником. И в мечтах я побеждал. Так что это исполнение мечты.
Я просто хотел находить хорошие углы для ударов, использовать свой форхенд против его. И получилось хорошо.
В конце второго сета у меня начались судороги. Уже не мог подавать так, как хотелось. Оставалось только выкладываться, использовать набранный ход – и все получилось. Я очень доволен».
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Кто бы знал, что страдать от этого будет Даниил Медведев.
Вполне может пойти по пути Карацева)