Сейбот Уайлд об обвинениях в домашнем насилии: «Не думаю, что это тема, которую мы сейчас должны обсуждать. Пишите что хотите»

Теги Ролан Гаррос ATP Тиаго Сейбот Уайлд Теннис

Тиаго Сейбот Уайлд отказался комментировать обвинения в домашнем насилии.

Его спросили о них после победы над Даниилом Медведевым в первом круге «Ролан Гаррос».

«Я не думаю, что это тема, которую мы сейчас должны обсуждать. Не думаю, что кому-то нужно задавать такие вопросы.

Пишите что хотите».

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3 комментария

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S.Graf
Ответ Rjcnbr
Ротенберг спрашивал?
Спрашивал какой-то Александр из Гамбурга, весь обвешанный золотыми цепями
+5
0
+5
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Rjcnbr
Ротенберг спрашивал?
+3
0
+3
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Skip
эх, Даниил похоже не знал об этом до матча )
0
0
0
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