Сейбот Уайлд об обвинениях в домашнем насилии: «Не думаю, что это тема, которую мы сейчас должны обсуждать. Пишите что хотите»
Тиаго Сейбот Уайлд отказался комментировать обвинения в домашнем насилии.
Его спросили о них после победы над Даниилом Медведевым в первом круге «Ролан Гаррос».
«Я не думаю, что это тема, которую мы сейчас должны обсуждать. Не думаю, что кому-то нужно задавать такие вопросы.
Пишите что хотите».
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