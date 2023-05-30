Сейбот Уайлд об обвинениях в домашнем насилии: «Не думаю, что это тема, которую мы сейчас должны обсуждать. Пишите что хотите»

Тиаго Сейбот Уайлд отказался комментировать обвинения в домашнем насилии.

Его спросили о них после победы над Даниилом Медведевым в первом круге «Ролан Гаррос».

«Я не думаю, что это тема, которую мы сейчас должны обсуждать. Не думаю, что кому-то нужно задавать такие вопросы.

Пишите что хотите».

Медведева с «Ролан Гаррос» выбил бразилец, которого обвиняли в домашнем насилии и родстве с нацистами

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