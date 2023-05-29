Рублев о дизайне одежды его бренда: «Мое мнение учитывается. Я говорю, нравится мне или нет, потому что именно мне придется играть»

Андрей Рублев ответил, учитывается ли его мнение при разработке дизайна одежды Rublo .

С начала этого года Рублев выступает в форме собственного бренда.

– Конечно. Мое мнение учитывается. Я тот человек, который говорит «да» или «нет».

– Вы не рисуете дизайны и не выбираете цвета?

– Иногда, если у меня есть какие-то идеи, но слишком сложно заниматься всем.

Но в конечном счете именно я говорю, нравится мне или нет, потому что именно мне придется играть.

Рублев теперь играет в собственном бренде – сшили в Саратове, и все очень похоже на Nike, от которого он ушел

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