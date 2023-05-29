Рублев о дизайне одежды его бренда: «Мое мнение учитывается. Я говорю, нравится мне или нет, потому что именно мне придется играть»

Теги ATP Андрей Рублев стиль Теннис

Андрей Рублев ответил, учитывается ли его мнение при разработке дизайна одежды Rublo .

С начала этого года Рублев выступает в форме собственного бренда.

– Конечно. Мое мнение учитывается. Я тот человек, который говорит «да» или «нет».

– Вы не рисуете дизайны и не выбираете цвета?

– Иногда, если у меня есть какие-то идеи, но слишком сложно заниматься всем.

Но в конечном счете именно я говорю, нравится мне или нет, потому что именно мне придется играть.

Рублев теперь играет в собственном бренде – сшили в Саратове, и все очень похоже на Nike, от которого он ушел

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Bogomolov
Красавчик! Локальная экономика так и строится!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий