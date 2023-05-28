Рублев о матче с Дьере: «После первого сета по-плохому успокоился. Мне было все равно»

Теги Ролан Гаррос ATP Андрей Рублев Ласло Дьере Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Ласло Дьере в первом круге «Ролан Гаррос».

Он выиграл 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. 

– Думаю, после первого сета я слишком успокоился, играл без энергии. Он вызвал доктора, заиграл лучше, а я остался на том же уровне. Был слишком тихим, без энергии.

В третьем сете, когда я уступал с брейком, я начал возвращать энергию – и начал играть лучше.

– Андрей Рублев «слишком успокоился»? Такое вообще возможно?

– Да, я не знаю, что случилось. И по-плохому успокоился. Мне было все равно.

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5 комментариев

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инок
Победа на классе. Чуть провалился Андрей во втором сете, но собрался и спокойно довёл матч до логического завершения.
+3
0
+3
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Anton Kudei
Ответ Илья Трофимов
вопрос к знающей аудитории: Карцев играет с Попыриным. почему Карцев, будучи 62, играл квалификацию. а Попырин, будучи 82, - не играл. в основную сетку не только по рейтингу попадают? есть тонкости?
Карацев до заявки был за 100)
+1
0
+1
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Илья Трофимов
вопрос к знающей аудитории:
Карцев играет с Попыриным.
почему Карцев, будучи 62, играл квалификацию.
а Попырин, будучи 82, - не играл.

в основную сетку не только по рейтингу попадают?
есть тонкости?
0
0
0
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Илья Трофимов
Ответ Anton Kudei
Карацев до заявки был за 100)
спс
0
0
0
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Антон Тимофеев
Ответ Илья Трофимов
вопрос к знающей аудитории: Карцев играет с Попыриным. почему Карцев, будучи 62, играл квалификацию. а Попырин, будучи 82, - не играл. в основную сетку не только по рейтингу попадают? есть тонкости?
Когда отбирали в основу РГ(до Мадрида-23) Аслан был то ли 121, то ли 129 - не помню уже)))
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