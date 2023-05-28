Рублев о матче с Дьере: «После первого сета по-плохому успокоился. Мне было все равно»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Ласло Дьере в первом круге «Ролан Гаррос».

Он выиграл 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

– Думаю, после первого сета я слишком успокоился, играл без энергии. Он вызвал доктора, заиграл лучше, а я остался на том же уровне. Был слишком тихим, без энергии.

В третьем сете, когда я уступал с брейком, я начал возвращать энергию – и начал играть лучше.

– Андрей Рублев «слишком успокоился»? Такое вообще возможно?

– Да, я не знаю, что случилось. И по-плохому успокоился. Мне было все равно.

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