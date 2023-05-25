Мирра Андреева впервые сыграет в основной сетке «Большого шлема»
16-летняя Мирра Андреева прошла квалификацию на «Ролан Гаррос». В финальном раунде она обыграла первую сеяную Камилу Осорио – 7:6(8), 6:4.
Россиянка впервые вышла в основную сетку турнира «Большого шлема». Это будет ее второй турнир уровня основного тура.
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1) Движение отличное, техника тоже.
2) Мощи пока не хватает, Мирра вела почти все розыгрыши, но Осорио просто возвращала мяч, а пробить её не получалось.
3) Игру у сетки нужно будет подтягивать. Shot selection тоже (но это с опытом приходит).
4) Разговоры с собой и кидания ракетки не понравились, но вроде на качество игры они особо не влияли.
Думаю, пару кругов при хорошей сетке Мирра может и пройти, но с топовой защитницей ей будет очень трудно.
Удачи нашей молодой звездочке там!
Молодец!