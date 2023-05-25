Мирра Андреева впервые сыграет в основной сетке «Большого шлема»

Теги Ролан Гаррос WTA Камила Осорио Мирра Андреева Теннис

16-летняя Мирра Андреева прошла квалификацию на «Ролан Гаррос». В финальном раунде она обыграла первую сеяную Камилу Осорио – 7:6(8), 6:4.

Россиянка впервые вышла в основную сетку турнира «Большого шлема». Это будет ее второй турнир уровня основного тура.

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28 комментариев

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CatMosh
Круто, в 16-то лет) удачи на турнире!
+36
0
+36
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Мишка Синайский
с почином. ждём новых побед.
+16
0
+16
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Кот под ногами майора
Молодчина. Непросто матч складывался, но смогла дожать
+13
0
+13
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Михаил Пригода
Ответ gerr_max
А кто самый молодой игрок у женщин в истории, который вышел в основной турнир тбш вообще?
Шарапова играла в 16 лет в основе, Хингис вообще брала АО в 16 лет
+9
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+9
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sined2000
Ответ Михаил Пригода
Шарапова играла в 16 лет в основе, Хингис вообще брала АО в 16 лет
Каприати в 14 лет и 2 месяца была в полуфинале РГ.
+9
0
+9
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Россия будет свободной
16 лет - самый подходящий возраст для титулов в женском теннисе! )
+8
0
+8
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Tarkovski
Кому-то очень не повезёт в первом круге, играет очень зрело
+7
0
+7
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Михаил Пригода
Ответ gerr_max
А кто самый молодой игрок у женщин в истории, который вышел в основной турнир тбш вообще?
Гауфф вообще в 15 лет вышла в третий круг Уимблдона
+6
0
+6
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Россия будет свободной
Ответ Михаил Пригода
Шарапова играла в 16 лет в основе, Хингис вообще брала АО в 16 лет
Селеш еще ТБШ брала в 16
+6
0
+6
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Алексей Латышов
Ответ gerr_max
А кто самый молодой игрок у женщин в истории, который вышел в основной турнир тбш вообще?
Вроде американка Кэтлин Хорват (Kathleen Horvath) которой на момент начала «US Open-1979» было 14 лет 5 дней.
+4
0
+4
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lopez077
Ответ gerr_max
А кто самый молодой игрок у женщин в истории, который вышел в основной турнир тбш вообще?
Под Каприати ВТА придумала "правило Каприати".До 14 лет выступать нельзя,но можно в месяц,когда тебе исполняется 14 лет. 29 марта у нее ДР и по этому правилу играла в турнире,который начался в начале марта.Грохнула трех барышень из топ-20. И в финале проиграла Сабатини.
+3
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TennisGeek
Посмотрел матч эпизодами, впечатления смешанные.
1) Движение отличное, техника тоже.
2) Мощи пока не хватает, Мирра вела почти все розыгрыши, но Осорио просто возвращала мяч, а пробить её не получалось.
3) Игру у сетки нужно будет подтягивать. Shot selection тоже (но это с опытом приходит).
4) Разговоры с собой и кидания ракетки не понравились, но вроде на качество игры они особо не влияли.

Думаю, пару кругов при хорошей сетке Мирра может и пройти, но с топовой защитницей ей будет очень трудно.
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В Кол
М О Л О Д Е Ц ! ! !
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Railway/
Поздравления )) Миррочка, тренируй смэш!
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Михаил Пригода
Ответ sined2000
Каприати в 14 лет и 2 месяца была в полуфинале РГ.
Это было ещё до ограничений по возрасту?
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Алексей Латышов
Ответ gerr_max
А у мужиков?
Нашёл информацию, что Майклу Чангу на момент начала US-Open-1987 было 15 лет и 210 дней.
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nick-basil
Семейные цели на сезон уже перекрыты. В текущем будет примерно №135 после квала. Первый круг основы пройти - еще 70 очков.
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sashati
Правильная фамилия!
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gerr_max
А кто самый молодой игрок у женщин в истории, который вышел в основной турнир тбш вообще?
+1
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инок
Поздравляем Мирру с квалификацией на Ролан Гаррос.
Удачи нашей молодой звездочке там!
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Антон Кривоногов
Нормально такая физика у Мирры, хорошая выносливость.
Молодец!
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УсыЧерчесова
Талант!
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Garik_new
Мирра взрослеет: при выигрыше уже не идет первой жать руку судье. Осталось еще научиться благодарить зрителей после победы!
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Додик Аксель
Поздравления Мире, успешно прошедшей квалификацию и с выходом в основную сетку РГ. Удачи на турнире !
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gerr_max
Ответ Алексей Латышов
Вроде американка Кэтлин Хорват (Kathleen Horvath) которой на момент начала «US Open-1979» было 14 лет 5 дней.
А у мужиков?
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