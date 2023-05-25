Мирра Андреева впервые сыграет в основной сетке «Большого шлема»

16-летняя прошла квалификацию на « ». В финальном раунде она обыграла первую сеяную – 7:6(8), 6:4.

Россиянка впервые вышла в основную сетку турнира «Большого шлема». Это будет ее второй турнир уровня основного тура.

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