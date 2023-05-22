Сегодня день рождения Новака Джоковича
22 мая 36 лет исполняется Новаку Джоковичу.
Серб – 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» (делит рекорд с Рафаэлем Надалем). На его счету 10 побед на Australian Open (рекорд мужского тура), две – на «Ролан Гаррос», семь – на «Уимблдоне» и три – на US Open. Он стал первым в истории профессионального мужского тенниса, кто выиграл все ТБШ по два раза (в 2022-м к нему присоединился Надаль).
После «Ролан Гаррос»-2016 Джокович стал действующим чемпионом всех четырех турниров «Большого шлема». До него в мужском теннисе такого удавалось только Дону Баджу (в 1938-м) и Роду Лэйверу (1962 и 1969).
Всего на счету Джоковича 93 титула – это четвертый результат в истории. 38 трофеев он взял на «Мастерсах» – это рекорд тура. Кроме того, он единственный теннисист, как минимум дважды выигрывавший все турниры этой категории.
Также Джокович – бронзовый призер Олимпиады в Пекине в одиночке, чемпион Кубка Дэвиса-2010 и ATP Cup-2020.
В прошлом году в Риме серб стал пятым мужчиной в истории, выигравшим 1000 матчей. Сейчас у него 1051 победа при 210 поражениях. 243 победы он одержал над игроками топ-10 – это рекорд тура.
Джокович был первой ракеткой мира рекордные 387 недель. Кроме того, он рекордные семь раз завершал сезон в качестве №1.
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У Джоковича новый рекорд – по неделям на первой строчке рейтинга. А что он вряд ли побьет?
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Пожелаем ему здоровья, вылечить все болячки и во всеоружии подойти к РГ-2023.
Ти си велики ратник свог народа.
Лети даље кроз трње до звезда.
С днём рождения Nо1е всех нолефанов, нолеманов и НолеФам! Это его год, и мы все помним 2011й. Это его Эпоха, и мы ждём новых свершений на теннисных кортах.
Здоровья Величайшему! Идемо дале.
Айде Nо1е, айде!
P.S:Новак,помимо того,что брал все мастерсы,он это делал минимум дважды. Такое достижение можно и нужно было указать в посте
Желаю взять ао 2025 и уйти как ковбой Мальборо в закат 😎
а почему автор про Итоговые турниры АТР "забыл"?
а там между прочим победитель получает больше очков чем на Мастерсах...некрасиво получилось
Надеюсь, есть ещё порох и мотивация)
Здоровья и реализации всех планов желаю)
Выпью протеиновый коктейль в его честь)
Еще бы 3-4 зацепить.