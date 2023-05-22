Сегодня день рождения Новака Джоковича

Теги Новак Джокович рекорды статистика GOAT Теннис

22 мая 36 лет исполняется Новаку Джоковичу.

Серб – 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» (делит рекорд с Рафаэлем Надалем). На его счету 10 побед на Australian Open (рекорд мужского тура), две – на «Ролан Гаррос», семь – на «Уимблдоне» и три – на US Open. Он стал первым в истории профессионального мужского тенниса, кто выиграл все ТБШ по два раза (в 2022-м к нему присоединился Надаль).

После «Ролан Гаррос»-2016 Джокович стал действующим чемпионом всех четырех турниров «Большого шлема». До него в мужском теннисе такого удавалось только Дону Баджу (в 1938-м) и Роду Лэйверу (1962 и 1969).

Всего на счету Джоковича 93 титула – это четвертый результат в истории. 38 трофеев он взял на «Мастерсах» – это рекорд тура. Кроме того, он единственный теннисист, как минимум дважды выигрывавший все турниры этой категории.

Также Джокович – бронзовый призер Олимпиады в Пекине в одиночке, чемпион Кубка Дэвиса-2010 и ATP Cup-2020.

В прошлом году в Риме серб стал пятым мужчиной в истории, выигравшим 1000 матчей. Сейчас у него 1051 победа при 210 поражениях. 243 победы он одержал над игроками топ-10 – это рекорд тура.

Джокович был первой ракеткой мира рекордные 387 недель. Кроме того, он рекордные семь раз завершал сезон в качестве №1.

Джокович – национальный герой Сербии. Нам рассказали, за что его обожают

У Джоковича новый рекорд – по неделям на первой строчке рейтинга. А что он вряд ли побьет?

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42 комментария

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Александр Романов
С днём рождения чемпион!!!
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Вегетарианец_
Величайшего теннисиста всех времен с Днюхой!
Пожелаем ему здоровья, вылечить все болячки и во всеоружии подойти к РГ-2023.
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Кагов
Ноле - наш перец! Из наших, из восточных, из славян!
+22
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+17
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Daaannn1k
С днем рождения, Новак! Здоровья, счастья и всего наилучшего!!!! Айде, НОВАК!!!!!!!
+15
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Korendos
Новак по-прежнему лучший в мире. Спасибо!
+12
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mamapapaya
С днем рождения великого чемпиона и правильного человека!
+13
-2
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Istianoff
Императора тенниса с днем Рождения!! Здоровья и успехов во всем Величайший!
+10
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Alex Morhan
Ответ VaD
Поздравляю Новака Джоковича с Днем рождения! Желаю ему перестать симулировать травмы, крошить ракетки, кричать на болбоев и болельщиков. Также желаю прекратить подлизываться к зрителям и журналистам, ибо насильно мил не будешь. И, конечно же, желаю навсегда забыть про абсурдную, алогичную и псевдоинтеллектуальную идею сравнения себя с Надалем, ведь всего лишь равное количество титулов ТБШ при соотношении хардовых и грунтовых "Мейджоров" 2 к 1 в календаре турниров не позволяет даже думать о том, что серба можно считать ровней испанца.
Советую тебе принимать таблетки по графику, который установил врач, а не заниматься самодеятельностью.
+10
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Радость Ди Мария
Виртуальные поздравления Волку Гоатовичу и пожелание поиграть на топ-уровне как минимум 1,5 года.
Ти си велики ратник свог народа.
Лети даље кроз трње до звезда.
+9
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S.Graf
Хороший человек. Настоящий мужик. Великий гражданин своей страны. Величайший теннисист в Истории.
С днём рождения Nо1е всех нолефанов, нолеманов и НолеФам! Это его год, и мы все помним 2011й. Это его Эпоха, и мы ждём новых свершений на теннисных кортах.
Здоровья Величайшему! Идемо дале.
Айде Nо1е, айде!
+9
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+8
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Valery24
С Днём рождения величайшего!уверена он знает,какой подарок захочет себе преподнести,пусть и задним числом 🙏
P.S:Новак,помимо того,что брал все мастерсы,он это делал минимум дважды. Такое достижение можно и нужно было указать в посте
+13
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dedpihto59
Желаю взять РГ собрать, третий карьерный большой шлем, и попытаться забрать остальные ТБШ этого года, надеюсь всё получится 💪‼️
+7
0
+7
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DjokoND
С ДР, ВЕЛИЧАЙШИЙ!
Желаю взять ао 2025 и уйти как ковбой Мальборо в закат 😎
+8
-1
+7
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Кирилл Павлюченко
Джокера с Днём рождения! Не прогнулся Новак под ЛГБТ ценности и прочую западную хрень.
+16
-9
+7
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Ан Кот
Здоровья и Долгие лета Величайшему!
а почему автор про Итоговые турниры АТР "забыл"?
а там между прочим победитель получает больше очков чем на Мастерсах...некрасиво получилось
+6
0
+6
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ofc
С Днем Рождения гоата. На счет РГ особо не надеюсь, но на УИМе должен брать свое.
+6
0
+6
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mamapapaya
Ответ Valery24
РГ конечно очень хочется,но страшно уже за Уимб
Было страшно уже и прошлом году, и на этом ао было очень страшно. Наши глаза боятся, а руки Новака делают))
+5
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Nikolay Stavrogin
Поздравляю Новака, цифры всё почтеннее и почтеннее )
Надеюсь, есть ещё порох и мотивация)
Здоровья и реализации всех планов желаю)
Выпью протеиновый коктейль в его честь)
+4
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Берни Парент
Поздравляю Новака! Желаю ему спортивного долголетия, хотя при осуществлении моего желания есть большая вероятность, что Джокович обойдёт Надаля, за которого я болею, по выигранным шлемам. Но, в конце концов, не так уж это и принципиально, потому как Новак один из трёх Бигов, таких БИГОВ, что можно выделить большими буквами. Федерер, Надаль и Джокович небожители в теннисе и таковыми останутся навсегда, сколько бы поколений ни приходило им на смену. Роджер ушёл, Рафа практически тоже, остаётся Новак, так что пусть хоть он порадует лишний раз своим мастерством.
+4
0
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Кавабунга Шреддоголовый
С днем рождения, Шпагатович-Чемпионович!!! Давай, будь готов к РГ, чтобы всех порвать там
+4
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Tun
Легенда! Последний из олдов, кто будет попинывать молодняк еще несколько лет
+4
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encaro_one
В 22 титула жизнь только начинается )
Еще бы 3-4 зацепить.
+3
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M S
Звоню - не берёт....
+3
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Valery24
Ответ Вегетарианец_
Величайшего теннисиста всех времен с Днюхой! Пожелаем ему здоровья, вылечить все болячки и во всеоружии подойти к РГ-2023.
РГ конечно очень хочется,но страшно уже за Уимб
+8
-5
+3
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ofc
Ответ VaD
Поздравляю Новака Джоковича с Днем рождения! Желаю ему перестать симулировать травмы, крошить ракетки, кричать на болбоев и болельщиков. Также желаю прекратить подлизываться к зрителям и журналистам, ибо насильно мил не будешь. И, конечно же, желаю навсегда забыть про абсурдную, алогичную и псевдоинтеллектуальную идею сравнения себя с Надалем, ведь всего лишь равное количество титулов ТБШ при соотношении хардовых и грунтовых "Мейджоров" 2 к 1 в календаре турниров не позволяет даже думать о том, что серба можно считать ровней испанца.
Красиво толпой пинаем фаната бычка, красивее только он пропустит все матчи до конца года))
+3
-1
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