Сегодня день рождения Новака Джоковича

22 мая 36 лет исполняется Новаку Джоковичу.

Серб – 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» (делит рекорд с Рафаэлем Надалем). На его счету 10 побед на Australian Open (рекорд мужского тура), две – на «Ролан Гаррос», семь – на «Уимблдоне» и три – на US Open. Он стал первым в истории профессионального мужского тенниса, кто выиграл все ТБШ по два раза (в 2022-м к нему присоединился Надаль).

После «Ролан Гаррос»-2016 Джокович стал действующим чемпионом всех четырех турниров «Большого шлема». До него в мужском теннисе такого удавалось только Дону Баджу (в 1938-м) и Роду Лэйверу (1962 и 1969).

Всего на счету Джоковича 93 титула – это четвертый результат в истории. 38 трофеев он взял на «Мастерсах» – это рекорд тура. Кроме того, он единственный теннисист, как минимум дважды выигрывавший все турниры этой категории.

Также Джокович – бронзовый призер Олимпиады в Пекине в одиночке, чемпион Кубка Дэвиса-2010 и ATP Cup-2020.

В прошлом году в Риме серб стал пятым мужчиной в истории, выигравшим 1000 матчей. Сейчас у него 1051 победа при 210 поражениях. 243 победы он одержал над игроками топ-10 – это рекорд тура.

Джокович был первой ракеткой мира рекордные 387 недель. Кроме того, он рекордные семь раз завершал сезон в качестве №1.

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