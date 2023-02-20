Джокович повторил рекорд Граф по количеству недель в качестве №1
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович проводит 377-ю неделю в качестве первой ракетки мира.
Он повторил рекорд Штеффи Граф, установленный в 1997 году.
На следующей неделе серб обойдет Граф, став единоличным лидером обоих туров.
Теперь надо ещё один рекорд Штеффи повторить, 8
Айде No1e, айде! :о)
А 500 недель как по-Вашему осилит? Всего-то 2 с половиной годика где-то в совокупности продержаться, а Новаку ведь ещё и 36 нет...
но рекорд по самой старой первой ракетке оставьте Роджеру (36 лет и 10 месяцев).😁
и как же велик Новаче!
Мой герой ❤