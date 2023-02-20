Джокович повторил рекорд Граф по количеству недель в качестве №1

Теги Новак Джокович Штеффи Граф ATP WTA рекорды GOAT Теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович проводит 377-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Он повторил рекорд Штеффи Граф, установленный в 1997 году.

На следующей неделе серб обойдет Граф, став единоличным лидером обоих туров.

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11 комментариев

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Aibek Mak
Не засчитанные очки за Уимблдон, снятие с АО и тд и тп еще и рекорды успевает обновлять что за спортсмен что за терминатор
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S.Graf
Ответ Sincere
400 было бы красиво добить, помешать похоже может только Алькарас, и то это я ему комплимент сделала) но рекорд по самой старой первой ракетке оставьте Роджеру (36 лет и 10 месяцев).😁
У Великого Атца 237 недель подряд. Вот это рекорд на века :о)
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S.Graf
Ваащет, 399. То, что рейтинг был заморожен на 22 недели не означает, что на 1й строчке был Болт, Шнур или У Ибин с Серундолой.
Теперь надо ещё один рекорд Штеффи повторить, 8
Айде No1e, айде! :о)
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Istianoff
Император оставляет все меньше аргументов....
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sfrrrR
Только величайшие способны бить/повторять рекорды даже пропуская турниры, сидя за столиком своего ресторана в Белграде, беззаботно поедая аппетитный бифштекс. Ну не гений ли этот Новак Джокович...
+14
-1
+13
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Welshman09
Ответ Sincere
400 было бы красиво добить, помешать похоже может только Алькарас, и то это я ему комплимент сделала) но рекорд по самой старой первой ракетке оставьте Роджеру (36 лет и 10 месяцев).😁
Ну, что 400 наберёт я уже уверен почти на 100%, разве что какой-либо форс-мажор (не дай Бог!)...

А 500 недель как по-Вашему осилит? Всего-то 2 с половиной годика где-то в совокупности продержаться, а Новаку ведь ещё и 36 нет...
+7
-2
+5
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Sincere
400 было бы красиво добить, помешать похоже может только Алькарас, и то это я ему комплимент сделала)
но рекорд по самой старой первой ракетке оставьте Роджеру (36 лет и 10 месяцев).😁
+5
0
+5
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Евгений Фабиянчук
как же велик Санчез...
и как же велик Новаче!
+4
-3
+1
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Helga Kl
Вопреки увещаниям, отважный демон пользовался полным почетом: его никто не решался гневать, но и никто зато после сумерек не выходил на улицу (с... немножко Лескова))

Мой герой ❤
+9
-3
+6
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dedpihto59
Goat ‼️
+8
0
+8
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Daaannn1k
Невероятно! Айде, Новак! 377!
+17
0
+17
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