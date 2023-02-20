Джокович повторил рекорд Граф по количеству недель в качестве №1

22-кратный чемпион «Больших шлемов» проводит 377-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Он повторил рекорд , установленный в 1997 году.

На следующей неделе серб обойдет Граф, став единоличным лидером обоих туров.

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