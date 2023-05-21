Руне о том, будет ли Медведев среди фаворитов «Ролан Гаррос»: «Наверное. Я все равно считаю Новака главным фаворитом»
Хольгер Руне ответил на вопрос, считает ли Даниила Медведева одним из фаворитов «Ролан Гаррос». Сегодня он проиграл россиянину в финале в Риме – 5:7, 5:7.
«Наверное. Я все равно считаю Новака главным фаворитом. Из всех участников он выиграл больше всех «Шлемов», он самый опытный.
Потом есть Алькарас. Есть Медведев. Много разных ребят.
Если выбирать одного фаворита, я, наверное, выберу Новака. Но сейчас у всех больше шансов, потому что Рафа не будет участвовать.
Конечно, Медведев по ходу грунтового сезона показывал хорошие знаки, прибавлял. Конечно, он один из фаворитов».
Медведев способен на все – даже взять «Мастерс» на ненавистном грунте! Как ему это удалось?
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2. Джок
3. Все остальные. Из остальных у Руне как раз самые шансы.
Хотелось бы хорошей сетки и топовой второй недели. Можно даже Руне-Рууд, Циципас-Медвед, Алькарас-Синнер и, конечно, куда без Джок-Карацев. Это вообще же вишенка на торте.
Руне вряд ли хватит физики на РГ. Во многих случаях он очень сильно подсаживается где-то к третьему часу игры, начинает ковылять на негнущихся ногах. Но до ЧФ должен дойти.
но многое будет решать то как у Новака будет со здоровьем и физикой во время РГ
А победителю хотелось бы адовой сетки - чтоб вопрос о легитимности победы на РГ без Надаля не стоял. Сеточку типа Ципа-Руне-Новак Карасю, а не Тиафо-Рууд и кто там еще у него был на ЮСО)
точнее, оказался Карацев лишь уже в самом финале )
Судороги возникают не из-за слабых ног, а из-за нарушения баланса электролитов. Молодой организм не справляется с длительной нагрузкой, быстро теряет соли и минералы, и перестает нормально регулировать мышечные сокращения. По мере возмужания эта проблема должна пройти.
Хотя после того, как Медведев взял Рим, уже ничему не удивишься. )
Скорее всего, не стал убиваться и, как показывает жизнь, правильно сделал
...
3. Медведев. Джокович.
...
5. Руне
...
7. Все остальные.
Но сетка будет многое тоже решать
Надеюсь просто случайность