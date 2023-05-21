Руне о том, будет ли Медведев среди фаворитов «Ролан Гаррос»: «Наверное. Я все равно считаю Новака главным фаворитом»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне ответил на вопрос, считает ли Даниила Медведева одним из фаворитов «Ролан Гаррос». Сегодня он проиграл россиянину в финале в Риме – 5:7, 5:7.

«Наверное. Я все равно считаю Новака главным фаворитом. Из всех участников он выиграл больше всех «Шлемов», он самый опытный.

Потом есть Алькарас. Есть Медведев. Много разных ребят.

Если выбирать одного фаворита, я, наверное, выберу Новака. Но сейчас у всех больше шансов, потому что Рафа не будет участвовать.

Конечно, Медведев по ходу грунтового сезона показывал хорошие знаки, прибавлял. Конечно, он один из фаворитов».

Медведев способен на все – даже взять «Мастерс» на ненавистном грунте! Как ему это удалось?

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40 комментариев

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honeycutt
1. Алькарас
2. Джок
3. Все остальные. Из остальных у Руне как раз самые шансы.
Хотелось бы хорошей сетки и топовой второй недели. Можно даже Руне-Рууд, Циципас-Медвед, Алькарас-Синнер и, конечно, куда без Джок-Карацев. Это вообще же вишенка на торте.
+38
0
+38
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Antonbezb
Человек 10 включая Зверева могут выиграть РГ в этом году
+21
-4
+17
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Sutekh Hexen
Главные фавориты - Джокович и Алькарас.
+17
-2
+15
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imaxim
Как Медведь разозлился то после оплеухи на АО, очуметь можно
+15
-1
+14
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Денис Шмелев
Ответ honeycutt
1. Алькарас 2. Джок 3. Все остальные. Из остальных у Руне как раз самые шансы. Хотелось бы хорошей сетки и топовой второй недели. Можно даже Руне-Рууд, Циципас-Медвед, Алькарас-Синнер и, конечно, куда без Джок-Карацев. Это вообще же вишенка на торте.
В Рублева на второй неделе не верите? )
Руне вряд ли хватит физики на РГ. Во многих случаях он очень сильно подсаживается где-то к третьему часу игры, начинает ковылять на негнущихся ногах. Но до ЧФ должен дойти.
+7
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+7
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Ан Кот
Руня молодой да ушлый- все правильно понимает 😎
но многое будет решать то как у Новака будет со здоровьем и физикой во время РГ
+6
0
+6
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honeycutt
Ответ Денис Шмелев
В Рублева на второй неделе не верите? ) Руне вряд ли хватит физики на РГ. Во многих случаях он очень сильно подсаживается где-то к третьему часу игры, начинает ковылять на негнущихся ногах. Но до ЧФ должен дойти.
Нет. Объективно. Несмотря на МК и наличие хороших побед над супертопами на грунте. Андрей отличный теннисист, но все-таки он ниже уровнем всех фаворитов (да, даже Рууда). Если честно, не верю, что Рублев выиграл бы Шлем, даже если никто из перечисленных ему вообще по сетке не попался бы)
А победителю хотелось бы адовой сетки - чтоб вопрос о легитимности победы на РГ без Надаля не стоял. Сеточку типа Ципа-Руне-Новак Карасю, а не Тиафо-Рууд и кто там еще у него был на ЮСО)
+7
-1
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ProLL
Ответ Россия будет свободной
имхо Карацев удивит больше , чем Рублев и Хачанов (и не исключено, и продвинется дальше них)
Про Карацева не стоит загадывать, непонятно, что там с бедром у него, да и вообще с физикой, хватит ли его на пятисетовый формат. Да и, в целом, прям надеяться на Аслана не стоит, лучше просто верить, да и то осторожно) А то приехал уже 2 года назад на РГ, теневым фаворитом называли, ждали эпичный матч с Надалем, а он Кольшрайберу слился.
+6
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sedric
Медведев второй год своим посевом путает все расклады перед РГ. Жеребьевка будет интригующей. Интересно, покажут ли в прямом эфире, как в прошлом году.
+6
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Россия будет свободной
самое главное для Медведева на РГ - чтоб на его пути не оказался Карацев.

точнее, оказался Карацев лишь уже в самом финале )
+6
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Alla Tishkova
Да кто угодно может выиграть РГ в этом году. Я лично в том числе очень надеюсь, что Аслан вылечит бедро и покажет хороший результат.
+7
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ProLL
Ответ Vano from Tbilisi
А в чем оплеуха? После все интервью которые давали игроки, то легко верится в то что Медвед испытывал боли и дискомфорт в Австралии. Корда(вообще сломался на АО) только сейчас немного играть начал(и то бледная тень себя). Скорее всего, не стал убиваться и, как показывает жизнь, правильно сделал
Там наложились все - неуверенность из-за неудачного прошлого сезона, новая ракетка, к которой нужно было привыкнуть, ужасные мячи. Он сейчас в интервью сказал, что у него была куча сомнений после АО - заменил ракетку, а ничего не получается все равно, возвращаться к старой или нет, решил все-таки дальше пробовать с новой играть и вот результат.
+5
0
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Buhmichael
Ответ Денис Шмелев
А мне так все варианты кроме Джоковича и Алькараса кажутся нереалистичными. Хотя после того, как Медведев взял Рим, уже ничему не удивишься. )
Вот я тоже думал, что фавориты известны заранее (только я бы добавил Стефаноса) , но после сегодняшнего матча и тех ожиданий, которые появились у игроков после снятия Надаля я начинаю думать, что в этом году на РГ возможен абсолютно рандомный победитель, возможно даже не из десятки.
+5
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LeNok
Ну Джокович и Алькарас 2 главных фаворита РГ кто бы что не говорил
+4
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Денис Шмелев
Ответ ugmyanswer
Привет, как он с такими ногами вообще может уставать?! Выносливость не проработана?
Привет. У него ноги сводит судорогой - такая же проблема была у молодого Джоковича и Медведева.
Судороги возникают не из-за слабых ног, а из-за нарушения баланса электролитов. Молодой организм не справляется с длительной нагрузкой, быстро теряет соли и минералы, и перестает нормально регулировать мышечные сокращения. По мере возмужания эта проблема должна пройти.
+4
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Денис Шмелев
Ответ Antonbezb
Человек 10 включая Зверева могут выиграть РГ в этом году
А мне так все варианты кроме Джоковича и Алькараса кажутся нереалистичными.
Хотя после того, как Медведев взял Рим, уже ничему не удивишься. )
+4
0
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Денис Шмелев
Ответ honeycutt
Нет. Объективно. Несмотря на МК и наличие хороших побед над супертопами на грунте. Андрей отличный теннисист, но все-таки он ниже уровнем всех фаворитов (да, даже Рууда). Если честно, не верю, что Рублев выиграл бы Шлем, даже если никто из перечисленных ему вообще по сетке не попался бы) А победителю хотелось бы адовой сетки - чтоб вопрос о легитимности победы на РГ без Надаля не стоял. Сеточку типа Ципа-Руне-Новак Карасю, а не Тиафо-Рууд и кто там еще у него был на ЮСО)
Не, ну я тоже слабо верю в победу Рублева на ТБШ, но до второй недели дойти шансов у него всяко больше, чем у Карацева. :)
+4
0
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Typizza
Руне в финале Рима допустил ту же ошибку, что и в финале Монте-Карло против Рубля. Резко дал тапку в пол в 3-ем, а потом бензин закончился.
+5
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TennisGeek
Если Джокович будет в порядке, то он фаворит. Алькарас пока не убедил меня, что РГ -- это его турнир. Циципас может выиграть, игра-то у него есть для этого. Ещё игроков пять-семь могут в принципе, но должно всё для них сложиться.
+3
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Vano from Tbilisi
Ответ imaxim
Как Медведь разозлился то после оплеухи на АО, очуметь можно
А в чем оплеуха? После все интервью которые давали игроки, то легко верится в то что Медвед испытывал боли и дискомфорт в Австралии. Корда(вообще сломался на АО) только сейчас немного играть начал(и то бледная тень себя).
Скорее всего, не стал убиваться и, как показывает жизнь, правильно сделал
+7
-4
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Антон Тимофеев
Ответ Daniel
1-2 Джокович/Алькарас 3-4 Циципас/Руне 5-6 Синнер/Рууд 7-8 Медведев/Рублев Из условно темных лошадок, которые вдруг могут далеко зайти, я бы выделил Зверева, Фокину, Серундодо
А Хачанов? Продолжится серия из полуфиналов Шлемов?))))
+2
0
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Verunchik
Джокович, при всем моем уважении, не выиграет Роллан Гаррос.
+4
-2
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Россия будет свободной
1. Алькарас.
...
3. Медведев. Джокович.
...
5. Руне
...
7. Все остальные.

Но сетка будет многое тоже решать
+4
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Денис Шмелев
Ответ Buhmichael
Вот я тоже думал, что фавориты известны заранее (только я бы добавил Стефаноса) , но после сегодняшнего матча и тех ожиданий, которые появились у игроков после снятия Надаля я начинаю думать, что в этом году на РГ возможен абсолютно рандомный победитель, возможно даже не из десятки.
А я в Циципаса в этом году слабо верю. На мастерсах он выглядел нехорошо - какой-то зажатый, незаряженный. Ну и б/х у него заметно просел (раньше всё-таки не было столько срывов) и представляет реальную слабость, которую успешно абьюзят уже не только топы, но даже игроки уровня Штруффа.
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Daniel
Ответ Антон Тимофеев
А Хачанов? Продолжится серия из полуфиналов Шлемов?))))
Блин, оч хотелось бы, но что-то рандомное поражение в Риме все спутало
Надеюсь просто случайность
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