Руне о том, будет ли Медведев среди фаворитов «Ролан Гаррос»: «Наверное. Я все равно считаю Новака главным фаворитом»

ответил на вопрос, считает ли одним из фаворитов « ». Сегодня он проиграл россиянину в финале в Риме – 5:7, 5:7.

«Наверное. Я все равно считаю главным фаворитом. Из всех участников он выиграл больше всех «Шлемов», он самый опытный.

Потом есть . Есть Медведев. Много разных ребят.

Если выбирать одного фаворита, я, наверное, выберу Новака. Но сейчас у всех больше шансов, потому что не будет участвовать.

Конечно, Медведев по ходу грунтового сезона показывал хорошие знаки, прибавлял. Конечно, он один из фаворитов».

Медведев способен на все – даже взять «Мастерс» на ненавистном грунте! Как ему это удалось?

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