Медведев о выходе в полуфинал в Риме: «Точно не считаю себя фаворитом турнира, но здесь я очень хорошо играю»
Даниил Медведев ответил, считает ли себя фаворитом турнира в Риме.
В субботу он сыграет со Стефаносом Циципасом, а в другом полуфинале поборются Хольгер Руне и Каспер Рууд.
«Я так не считаю. Не хочу говорить, что Руне и Рууд грунтовые специалисты, но им нравится играть на грунте. Стефанос за последние годы, наверное, зарекомендовал себя как один из трех-четырех сильнейших игроков на грунте.
Я точно не считаю себя фаворитом, но здесь я очень хорошо играю, очень хорошо себя чувствую. Так что если мне удастся так же хорошо сыграть в полуфинале, то я уверен, что доставлю сопернику немало проблем. Вот чего я хочу. Надеюсь, я смогу пройти еще дальше и постараюсь выиграть еще два матча».
Буду очень-очень болеть за него, надеюсь, что и удача будет на его стороне.
Вариантов тут, как обычно, всего 2:
- или на очередной бой с принСЦипиальнейшим в своей карьере соперником;
- или что-то вроде "я и так уже кучу очков заработал на грунте, а впереди ещё РГ. так что, гори она синим пламенем эта глина, мстю отложим на потом"
Я за 1й вариант. Победу Медведу!
Степашку по привычке победи, а молодежь вымахается и тепленькими возьмешь!
ну и римский грунт самый похожий на Рг
В Риме 3, 4, 5 ,7 номера мирового рейтинга.