Медведев о выходе в полуфинал в Риме: «Точно не считаю себя фаворитом турнира, но здесь я очень хорошо играю»

Даниил Медведев ответил, считает ли себя фаворитом турнира в Риме.

В субботу он сыграет со , а в другом полуфинале поборются и .

«Я так не считаю. Не хочу говорить, что Руне и Рууд грунтовые специалисты, но им нравится играть на грунте. Стефанос за последние годы, наверное, зарекомендовал себя как один из трех-четырех сильнейших игроков на грунте.

Я точно не считаю себя фаворитом, но здесь я очень хорошо играю, очень хорошо себя чувствую. Так что если мне удастся так же хорошо сыграть в полуфинале, то я уверен, что доставлю сопернику немало проблем. Вот чего я хочу. Надеюсь, я смогу пройти еще дальше и постараюсь выиграть еще два матча».

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