Медведев о выходе в полуфинал в Риме: «Точно не считаю себя фаворитом турнира, но здесь я очень хорошо играю»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Хольгер Руне Теннис

Даниил Медведев ответил, считает ли себя фаворитом турнира в Риме.

В субботу он сыграет со Стефаносом Циципасом, а в другом полуфинале поборются Хольгер Руне и Каспер Рууд.

«Я так не считаю. Не хочу говорить, что Руне и Рууд грунтовые специалисты, но им нравится играть на грунте. Стефанос за последние годы, наверное, зарекомендовал себя как один из трех-четырех сильнейших игроков на грунте.

Я точно не считаю себя фаворитом, но здесь я очень хорошо играю, очень хорошо себя чувствую. Так что если мне удастся так же хорошо сыграть в полуфинале, то я уверен, что доставлю сопернику немало проблем. Вот чего я хочу. Надеюсь, я смогу пройти еще дальше и постараюсь выиграть еще два матча».

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31 комментарий

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Olga.t
Циципас серьёзный соперник, нельзя расслабляться, надо собрать свои нервы а кулак! Но и Даник сейчас в хорошей форме.
Буду очень-очень болеть за него, надеюсь, что и удача будет на его стороне.
+37
-3
+34
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S.Graf
Главная интрига: с каким настроем Даня выйдет на завтрашний матч.
Вариантов тут, как обычно, всего 2:
- или на очередной бой с принСЦипиальнейшим в своей карьере соперником;
- или что-то вроде "я и так уже кучу очков заработал на грунте, а впереди ещё РГ. так что, гори она синим пламенем эта глина, мстю отложим на потом"
Я за 1й вариант. Победу Медведу!
+29
-1
+28
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ballerina
Все будет понятно в первый трех геймах, если Даня начнет хорошо, он дожмет грека. Особенный он, Даня наш, когда у него прет, он выигрывает, а другие удивляются, как так-то, я же на вылет ударил, а он все мне вернул:).
+27
-3
+24
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S.Graf
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Почему бы Кафеля мордой в глину не ткнуть и не выиграть?
Думаю, это последнее, что волнует Медведа. Если вообще волнует. А так, неплохо было бы, канешн.
+15
0
+15
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Денис Каменев
Первая подача проходила у Даниила получше и тогда было бы чудесно. Ну, а полуфинал в Риме, это уже отличный результат на грунте. С его размахом очень трудно добиться резких выстрелов с форхенда, которые и приносят результат. Но смотреть и болеть за мирового мегамозга тенниса я буду и буду верить, что Медди станет победителем✌️
+16
-1
+15
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Olya B.
Да уж, постарайся, пожалуйста! Мы тоже выложимся - поболеем всех сил.)
+12
0
+12
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sashati
В Риме все хорошо себя чувствуют!
Степашку по привычке победи, а молодежь вымахается и тепленькими возьмешь!
+9
0
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Ответ S.Graf
Главная интрига: с каким настроем Даня выйдет на завтрашний матч. Вариантов тут, как обычно, всего 2: - или на очередной бой с принСЦипиальнейшим в своей карьере соперником; - или что-то вроде "я и так уже кучу очков заработал на грунте, а впереди ещё РГ. так что, гори она синим пламенем эта глина, мстю отложим на потом" Я за 1й вариант. Победу Медведу!
Почему бы Кафеля мордой в глину не ткнуть и не выиграть?
+10
-2
+8
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Sincere
Ответ Йенс Мустерманн
В полуфинальных матчах Мадрида играли 2, 20, 65, 121 ракетки В Риме 3, 4, 5 ,7 номера мирового рейтинга.
А кто-то говорил, что в Риме топы не напрягаются) по традиции именно в Риме топы уже в форме и проходят далеко, о чем говорили и многократные финалы с участием Надаля и Джоковича.
ну и римский грунт самый похожий на Рг
+7
-1
+6
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Sincere
Оффтоп: там Бублик выложил огненные фотки с Каннского фестиваля😂😂
+6
-1
+5
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Sawka-promakawka
Ответ Sincere
Оффтоп: там Бублик выложил огненные фотки с Каннского фестиваля😂😂
Даа, шикарный Бублик и жена-красавица!
+5
0
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Йенс Мустерманн
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В полуфинальных матчах Мадрида играли 2, 20, 65, 121 ракетки
В Риме 3, 4, 5 ,7 номера мирового рейтинга.
+7
-3
+4
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миролюбивый
Играй, Даня, как умеешь, все у тебя получится.
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Генадий Адамов
Удачи тебе Даня
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-2
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Jurijs isajevs
Надо спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой.
+3
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nick-basil
Без Карлито шансы появились у всех оставшихся
+3
0
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Додик Аксель
Игра Дани в Риме приятно удивляет. На грунте чувствует себя уверенно и показывает отменный теннис. Удачи и успеха в полуфинале.
+3
-1
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haas
Ответ Alex19
Мне кажется, если он Кафеля вытащит на корт, и начнет мордой по грунту возить — уже административка будет минимум. А, если при этом еще и кулаком по рылу и ребрам пройдется — могут и уголовку присветить.
Если он Кафеля вытащит на корт, и начнет мордой по грунту возить — уже кафельный корт будет, получается.
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Alex Lamm
Ответ S.Graf
Главная интрига: с каким настроем Даня выйдет на завтрашний матч. Вариантов тут, как обычно, всего 2: - или на очередной бой с принСЦипиальнейшим в своей карьере соперником; - или что-то вроде "я и так уже кучу очков заработал на грунте, а впереди ещё РГ. так что, гори она синим пламенем эта глина, мстю отложим на потом" Я за 1й вариант. Победу Медведу!
Уже даже и из их взаимной риторики очевидно, что принципиальность там близка к нулевой. Очевидно, что биги и молодёжь их обоих сейчас куда сильнее волнуют, чем юношеские обиды.
+2
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TennisGeek
Ответ Sincere
А кто-то говорил, что в Риме топы не напрягаются) по традиции именно в Риме топы уже в форме и проходят далеко, о чем говорили и многократные финалы с участием Надаля и Джоковича. ну и римский грунт самый похожий на Рг
Считается, что Монте-Карло ближе всего по условиям. В Риме более жесткий грунт.
+1
0
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Sincere
Ответ Sawka-promakawka
Даа, шикарный Бублик и жена-красавица!
да ваще)) Голливуд отдыхает😁
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Антон Тимофеев
Я бы сказал, в полуфинале 40 на 60 в пользу Стефа, а вот в финале, если Даниил туда вдруг пройдет, 50 на 50. 0.4*0.5 =0.2, 20 процентов на титул у Медведева. Посмотрим.
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Alex19
Ответ haas
Если он Кафеля вытащит на корт, и начнет мордой по грунту возить — уже кафельный корт будет, получается.
Да, примерно как вода чакноррисовой становится, когда Чак моется.
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владимир бредихин
Ответ haas
Если он Кафеля вытащит на корт, и начнет мордой по грунту возить — уже кафельный корт будет, получается.
так получается что Даня к полуфиналу будет выходить на своё любимое покрытие,,😄
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nick-basil
Ципас пару раз даже не стал бороться с Медведевым по тайным причинам. . Будет заруба или нет - не ясно. Так что тут дело не в форме Медведева , а в настрое Степана.
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