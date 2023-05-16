Медведев обыграл Зверева и третий раз в карьере вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса»
Даниил Медведев в четвертом круге в Риме обыграл Александра Зверева – 6:2, 7:6(3).
Во втором сете россиянин отыграл сетбол при счете 4:5.
Медведев третий раз в сезоне обыграл Зверева. В Индиан-Уэллс и Монте-Карло он тоже победил его в 1/8. Россиянин ведет в личных встречах – 9:6.
Медведев впервые попал в восьмерку лучших в Риме, а в целом на грунтовых «Мастерсах» сделал это третий раз. Также он восьмой раз в сезоне вышел в 1/4 на уровне ATP.
Теперь российский №1 сыграет с Янником Ганфманном.
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Ну и без всяких шуток: на 2 грунтовых Мастерсах Даня добрался до 1/4, очень неплохой результат для человека, который якобы не умеет играть на грунте
7-2 на грунте в этом году.
36-5 в 2023. 303-123 за карьеру.
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Кстати, по очкам в 2023 снова вышел на 1 место - 3480 против 3455 у Алькараса.
эту игру!
Ждём очередных оправданий/обвинений от Зверева?)
Норм так прогресс.
Как бы не надломился после такого )