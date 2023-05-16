Медведев обыграл Зверева и третий раз в карьере вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев в четвертом круге в Риме обыграл Александра Зверева – 6:2, 7:6(3).

Во втором сете россиянин отыграл сетбол при счете 4:5. 

Медведев третий раз в сезоне обыграл Зверева. В Индиан-Уэллс и Монте-Карло он тоже победил его в 1/8. Россиянин ведет в личных встречах – 9:6.

Медведев впервые попал в восьмерку лучших в Риме, а в целом на грунтовых «Мастерсах» сделал это третий раз. Также он восьмой раз в сезоне вышел в 1/4 на уровне ATP.

Теперь российский №1 сыграет с Янником Ганфманном.

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32 комментария

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Alex1893
Грунтовый принц идет за своим Мастерсом. Немца дальше уж точно обязан побеждать.
Ну и без всяких шуток: на 2 грунтовых Мастерсах Даня добрался до 1/4, очень неплохой результат для человека, который якобы не умеет играть на грунте
+36
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Andybio
Давай Даня! В 1/4 надо отомстить за Андрея)
+24
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Марина Иванова
Даня, бери уже титул. Джок тоже, конечно, классный, но ты нам роднее. Болеем за тебя!
+23
-1
+22
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Антон Тимофеев
Смех смехом, но теперь у Даниила нет четвертьфинала Мастерса только в Мадриде - там 4 круг. Даниил в этом году обновил результаты в ИУ, Майами и Риме. Неплохо.

7-2 на грунте в этом году.
36-5 в 2023. 303-123 за карьеру.
.
Кстати, по очкам в 2023 снова вышел на 1 место - 3480 против 3455 у Алькараса.
+13
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Генадий Адамов
Красава, ментально сильнее немца, а главное и по игре, вот и на нелюбимом грунте прогресс очевиден, так держать
+13
-1
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Dmitry Grinin
Ответ SN78
Звереву не место даже в 20 -ке. Игра слабая .
Эксперты подъехали.
+11
-3
+8
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RE$PECT
отдохнуть денёк и нужно второго немца убирать)
+8
0
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SKA Rostov1992
Молодец Даня! Хочется финал с Новаком увидеть 👊
+8
-1
+7
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Magic_Bazilio
Даня показал что сильнее Зверева при любых раскладах. С туалетным перерывом и без...
+7
-1
+6
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Valery24
У Дани уже третья победа подряд над Сашей на грунте за последнее время)
+7
-1
+6
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Typizza
Саня, как там, сейчас все честно?
+7
-2
+5
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Генадий Адамов
Ответ SN78
Звереву не место даже в 20 -ке. Игра слабая .
это Даня сильно сыграл
+7
-3
+4
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инок
Не поверил даже после решающего гейма. Спасибо Дане за
эту игру!
+5
-1
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Groove
Отличный фундамент на грунте создал для возвращения первой строчки. Теперь на РГ четверть/полу финал и грунтовый сезон будет суперуспешный.
+4
-1
+3
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nick-basil
... У Медведва уже + 180 очков на этом турнире (в карму!)...
+4
-1
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Антон Тимофеев
Сашку жалко немного((( В ИУ, МК и Риме попал на ожившего Медведева, в Мадриде на Алькараса. И все в 4 круге, очков не сильно много на Мастерсах пособирал. Разве что в Майами рано вылетел, во 2 круге, от Таро Даниэля. А так то с сетками на Мастерсах в 2023 Звереву не особо везет, надо признать.
+3
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+3
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Мишка Синайский
счёт матча написали бы чтоль ради приличия
+2
0
+2
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nolan_90
Король грунта
+3
-1
+2
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lyublyu Costornaya
Медведев хозяин Кискина
+2
0
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Денис Кателин
Даню с заслуженной победой!
Ждём очередных оправданий/обвинений от Зверева?)
+3
-1
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S.Graf
Медвед уже набрал а грунте в 2 раза больше очков, чем в прошлом сезоне. И в Риме ещё сыграет, и РГ впереди.
Норм так прогресс.
+2
0
+2
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Daniel Plainview
Ответ SN78
Звереву не место даже в 20 -ке. Игра слабая .
так он и не в 20ке. и теперь даже не лучший теннисист Германии
+1
0
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j4romir
Бедный Сашка
Как бы не надломился после такого )
+1
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Daniel Plainview
ждём полуфинал ципа медвед
+1
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costa0545
Молодец Даня, самые важные мячи выиграл, хотя мог выиграть легче, если бы не проиграл с 40:0 на своей подачи, но честно говоря ошибался совсем чуть чуть, главное итог, матч выиграл)))
0
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