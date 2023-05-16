Медведев обыграл Зверева и третий раз в карьере вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса»

Даниил Медведев в четвертом круге в Риме обыграл Александра Зверева – 6:2, 7:6(3).

Во втором сете россиянин отыграл сетбол при счете 4:5.

Медведев третий раз в сезоне обыграл Зверева. В Индиан-Уэллс и Монте-Карло он тоже победил его в 1/8. Россиянин ведет в личных встречах – 9:6.

Медведев впервые попал в восьмерку лучших в Риме, а в целом на грунтовых «Мастерсах» сделал это третий раз. Также он восьмой раз в сезоне вышел в 1/4 на уровне ATP.

Теперь российский №1 сыграет с Янником Ганфманном.

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