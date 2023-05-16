Кудерметова вышла в 1/2 финала турнира WTA 1000 второй раз в карьере и подряд

12-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Риме, обыграв Циньвэнь Чжэн – 3:6, 6:3, 6:4.

Россиянка вышла в полуфинал второго турнира WTA 1000 подряд – полторы недели назад она уступила на этой стадии в Мадриде. Раньше она никогда не доходила до этой стадии на турнире такого уровня.

За первый финал WTA 1000 Кудерметова сыграет с Беатрис Хаддад Майя или Ангелиной Калининой.

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