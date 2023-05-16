Кудерметова вышла в 1/2 финала турнира WTA 1000 второй раз в карьере и подряд

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Вероника Кудерметова Циньвэнь Чжэн Теннис

12-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Риме, обыграв Циньвэнь Чжэн – 3:6, 6:3, 6:4.

Россиянка вышла в полуфинал второго турнира WTA 1000 подряд – полторы недели назад она уступила на этой стадии в Мадриде. Раньше она никогда не доходила до этой стадии на турнире такого уровня.

За первый финал WTA 1000 Кудерметова сыграет с Беатрис Хаддад Майя или Ангелиной Калининой.

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11 комментариев

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Эльвин Гульмалиев
удачи Веронике в 1/2! она должна стать первой ракеткой России в ближайшее время!
+7
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+7
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ɔculpa
Ответ Георгий Большаков
Не россиянка, а под нейтральным флагом
Тупым не будь
+5
-1
+4
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antoha1896
Ответ Георгий Большаков
Не россиянка, а под нейтральным флагом
Гражданка РФ - россиянка, что не так?
+3
0
+3
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igor nn
У татар что ни игрок то со знаком качества..Марат.Динара.Вероника.Сафиуллин..Даже Тарпищев))
+2
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+2
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Эльвин Гульмалиев
Ответ Георгий Большаков
Не россиянка, а под нейтральным флагом
а ты просто чмо! хз под каким флагом
+2
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Buhmichael
Молодчина! Удачи в полуфинале!) ❤
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antoha1896
Отличные шансы на финал!
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TennisForever
Вероника,держим кулаки,удачи ! ✊
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Игорь Удалов
Умница!!! Прибавляет с каждым матчем!!!
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Джульетта Джульетта
Интересно, что второй матч соперниц получился зеркальным в нескольких отношениях. В их предыдущем поединке победила Чжэн, уступив в 1-м сете. В этом все с точностью до наоборот. Кроме того, зеркальными оказались и рейтинговые номера – 12 и 21.
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