Руне перед матчем с Джоковичем: «Новак – тяжелый соперник, независимо от покрытия. Он доказал это, шесть раз взяв титул в Риме»

Хольгер Руне ответил, как победа над Новаком Джоковичем в Берси повлияет на их будущий матч в Риме.

– Честно говоря, я не думаю, что все будет так уж по-другому. Новак – универсальный игрок. Он тяжелый соперник, независимо от покрытия. Он доказал это, шесть раз взяв титул в Риме (улыбается). Он сам говорит, что будет тяжело.

Я должен быть на высоте. Нужно восстановиться и максимально подготовиться к завтрашнему дню. Я должен показать свой лучший теннис.

– Сегодня Новак сказал, что ты немного напоминаешь ему себя в прошлом. Не знаю, польщен ли ты этим. Как считаешь, каковы твои шансы на «Ролан Гаррос»?

– Да, я слышал, что Новак это сказал. Думаю, это хорошо (улыбается). Очевидно, у Новака потрясающая карьера.

В контексте «Ролан Гаррос» я чувствую себя все лучше и лучше. Чувствую, что приближаюсь к своему лучшему уровню. Есть еще несколько вещей, в которых, как мне кажется, я могу прибавить, и это приятно, потому что еще есть время.

Завтра меня ждет большой вызов. Я увижу, где нахожусь. Новак – один из величайших игроков в истории. Хорошо, что у меня есть возможность бросить вызов себе и, надеюсь, Новаку.

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