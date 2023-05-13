Руне о том, что в детстве копировал Федерера: «Даже просил тренера научить меня играть одноручным бэкхендом, но он не разрешил»

Теги Роджер Федерер ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне ответил, кто больше всего вдохновлял его, когда он был маленьким.

«Федерер, с тех пор как я начал играть. Я его боготворил. У меня была повязка, как у него, и даже такая же ракетка, я старался так же двигаться и играть. Я даже просил тренера научить меня играть одноручным бэкхендом, но он не разрешил (улыбается). Роджер меня очень вдохновлял и продолжает вдохновлять. Я до сих пор стараюсь использовать или имитировать в матчах его удачные удары. Федерер по-прежнему очень вдохновляет. Он самый элегантный игрок, которого я видел».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий