Джокович о травме Надаля: «Хочу увидеть его на «Ролан Гаррос», потому что для конкуренции лучше, когда выступают лучшие, а задача максимально сложная»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал проблемы Рафаэля Надаля с травмой.

Его спросили, как на его подготовку к «Ролан Гаррос» повлияет то, что испанец приедет туда без турнирной практики или вообще может пропустить парижский «Большой шлем».

«В моей подготовке это ничего не меняет. Я стремлюсь к тому, чтобы показывать свой максимум.

Но, конечно, его отсутствие на «Ролан Гаррос» повлияет на теннисный мир. У него такая история на этом турнире, да и вообще он очень повлиял на спорт.

Конечно, если он пропускает любой турнир – особенно большой, – это влияет на теннисный мир и болельщиков. Я уверен, что все хотят его там увидеть. Я и сам хочу, потому что для конкуренции лучше, когда выступают лучшие, а задача максимально сложная.

Я видел некоторые видео, что он тренируется, старается подготовиться. Посмотрим. Конечно, я не на его месте и не знаю, как он себя чувствует. Уверен, он изо всех сил старается. Посмотрим, что произойдет».

Джокович плохо стартовал на грунте. У него серьезные проблемы?

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1 комментарий

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Боримир
Мы тоже надеемся что Рафа выступит на РГ, Новак
+2
0
+2
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