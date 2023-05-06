Бывшую 276-ю ракетку мира Крепатта дисквалифицировали на 3 года за договорные матчи
Француз Батист Крепатт отстранен на три года за участие в трех договорных матчах. Также его оштрафовали на 15 тысяч долларов.
28-летний Крепатт, максимум поднимавшийся на 276-ю строчку рейтинга, сможет вернуться в тур 19 апреля 2026 года.
Теннис идеален для договорняков. А расследуют их бывшие полицейские, которые ловят игроков на лжи и пытаются забирать телефоны
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