Чжичжэнь Чжан – первый теннисист из Китая, вышедший в 1/4 финала «Мастерса». Теперь он сыграет с Карацевым
Чжичжэнь Чжан вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде.
Он первый мужчина из Китая, который дошел до этой стадии «Мастерса».
Чжичжэнь Чжан обыграл №10 Тэйлора Фрица - 3:6, 7:6(5), 7:6(8). Для него это первая победа над соперником из топ-10 (при двух поражениях).
26-летний Чжичжэнь Чжан – 99-я ракетка мира. Он чемпион трех «Челленджеров».
За выход в полуфинал он поборется с Асланом Карацевым.
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