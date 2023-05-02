Чжичжэнь Чжан – первый теннисист из Китая, вышедший в 1/4 финала «Мастерса». Теперь он сыграет с Карацевым

Теги ATP Mutua Madrid Open Тэйлор Фриц Чжичжэнь Чжан Теннис

Чжичжэнь Чжан вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде.

Он первый мужчина из Китая, который дошел до этой стадии «Мастерса».

Чжичжэнь Чжан обыграл №10 Тэйлора Фрица - 3:6, 7:6(5), 7:6(8). Для него это первая победа над соперником из топ-10 (при двух поражениях).

26-летний Чжичжэнь Чжан – 99-я ракетка мира. Он чемпион трех «Челленджеров».

За выход в полуфинал он поборется с Асланом Карацевым.

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9 комментариев

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Берни Парент
Только что смотрел матч Чжана против Тейлора. А китаец, надо заметить, весьма неплох. И какое-то у меня ощущение, что с ним Карацеву будет трудней, чем с Фрицем. Очень въедливый в хорошем теннисном смысле Чжичжэнь. Стойкий паренёк.
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Лёля Иванова
Ответ Берни Парент
Только что смотрел матч Чжана против Тейлора. А китаец, надо заметить, весьма неплох. И какое-то у меня ощущение, что с ним Карацеву будет трудней, чем с Фрицем. Очень въедливый в хорошем теннисном смысле Чжичжэнь. Стойкий паренёк.
Мне вот тоже так кажется. Будем болеть за Аслана, он уже молодец но к нам аппетит пришёл во время турнира)(
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+4
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justbored
Клёвый пацан.
+3
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Жизнь Бичары
Лакомый кусок для Рекламщиков китая,этот парень выиграл джекпот с рекламными контрактами думаю
+3
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sedric
В этом году уже был первый китаец, который выиграл турнир ATP. Теперь первый китаец в 1/4 мастерса. И это разные люди) Есть еще один талантливый 18-летний китаец из IMG. Думаю тоже скоро выстрелит.
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камыш
На кураже может пройти и дальше
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Tarkovski
Возьмёт Олимпиаду в 2024, вот увидите )
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Виктор Ш.
Китаец тоже любит силовой теннис, как и Карацев. На самом деле уже выше головы прыгнул. Аслан должен его переиграть. День отдыха тем более.
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Йенс Мустерманн
Ответ Tarkovski
Возьмёт Олимпиаду в 2024, вот увидите )
А куда девать У Ибиня?
0
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