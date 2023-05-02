Чжичжэнь Чжан – первый теннисист из Китая, вышедший в 1/4 финала «Мастерса». Теперь он сыграет с Карацевым

Чжичжэнь Чжан вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде.

Он первый мужчина из Китая, который дошел до этой стадии «Мастерса».

Чжичжэнь Чжан обыграл №10 Тэйлора Фрица - 3:6, 7:6(5), 7:6(8). Для него это первая победа над соперником из топ-10 (при двух поражениях).

26-летний Чжичжэнь Чжан – 99-я ракетка мира. Он чемпион трех «Челленджеров».

За выход в полуфинал он поборется с Асланом Карацевым.

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