Баутиста-Агут – Хачанову после ошибки линейного: «Ты знал, что мяч попал в линию»
Роберто Баутиста-Агут был недоволен поведением Карена Хачанова в их матче в Мадриде.
В первом сете линейный судья крикнул «аут» после подачи Баутиста-Агута. Повтор показал, что испанец попал в линию.
Во время смены сторон Баутиста-Агута обратился к Хачанову из-за того, что тот не исправил ошибку судьи.
РБА: «Ты знал, что мяч попал в линию».
КХ: «Судья сказал, что там аут. Проверяй. Роберт (sic), я никогда не жульничал».
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