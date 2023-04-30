Баутиста-Агут – Хачанову после ошибки линейного: «Ты знал, что мяч попал в линию»

Теги Роберто Баутиста-Агут Mutua Madrid Open Карен Хачанов судьи Теннис

Роберто Баутиста-Агут был недоволен поведением Карена Хачанова в их матче в Мадриде.

В первом сете линейный судья крикнул «аут» после подачи Баутиста-Агута. Повтор показал, что испанец попал в линию.

Во время смены сторон Баутиста-Агута обратился к Хачанову из-за того, что тот не исправил ошибку судьи.

РБА: «Ты знал, что мяч попал в линию».

КХ: «Судья сказал, что там аут. Проверяй. Роберт (sic), я никогда не жульничал».

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3 комментария

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Вегетарианец_
Если ты уверен, что мяч попал, а судья крикнул "Аут", бери хоук-ай, проверяй. Соперник не обязан следить за тем, попал мяч или нет. Карен прав.
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Mr@k
Хачанов - near bird...
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Никита Волк
Ответ Вегетарианец_
Если ты уверен, что мяч попал, а судья крикнул "Аут", бери хоук-ай, проверяй. Соперник не обязан следить за тем, попал мяч или нет. Карен прав.
Конечно прав, а вот Руне не прав был, потому что играл против нашего и в другую сторону это не работает) Любой добросовестный игрок, вроде Гуркача, всегда следит за этим и на стороне соперника даже на сетпоинтах, если соперник прав, но это их проблемы, правильно
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