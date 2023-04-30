Баутиста-Агут – Хачанову после ошибки линейного: «Ты знал, что мяч попал в линию»

Роберто Баутиста-Агут был недоволен поведением Карена Хачанова в их матче в Мадриде.

В первом сете линейный судья крикнул «аут» после подачи Баутиста-Агута. Повтор показал, что испанец попал в линию.

Во время смены сторон обратился к из-за того, что тот не исправил ошибку судьи.

РБА: «Ты знал, что мяч попал в линию».

КХ: «Судья сказал, что там аут. Проверяй. Роберт (sic), я никогда не жульничал».

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