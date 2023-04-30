Дарья Касаткина: «На мелких турнирах стрингеры иногда приворовывают струны. Кажется, что пару ракеток перетянула, а ничего уже не осталось»

Теги WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина рассказала о перетяжке ракеток на турнирах.

«Иногда струны присылают отдельными «порциями», на одну ракетку. Иногда присылают бобину, которой обычно хватает на 16 ракеток. Мне обычно присылают отдельные.

Я довольно часто рву струны. На грунте их хватает не больше чем на час.

На каждом турнире есть стрингеры, и мы им тоже платим – турнир это не покрывает. Перетяжка одной ракетки стоит 25-30 долларов. И если доходишь до финала, получаются большие деньги.

А еще если давать им струны не отдельными порциями, а бобиной, на мелких турнирах их иногда приворовывают. Ты же не можешь проверить. Они воруют у одного игрока, у другого игрока.

Иногда кажется, что бобина так быстро кончилась – пару ракеток перетянула, а ничего уже не осталось. Но иногда мы знаем причину.

Если у тебя нет спонсора и ты сама покупаешь струны, то это совсем плохо. Если есть спонсор, тоже нехорошо, но уже не так напрягает».

Как у игроков воруют струны? Сколько нужно ракеток на год? Касаткина рассказала все

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7 комментариев

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imaxim
Ответ Лёля Иванова
Кажется содержать себя и подругу обходится дорого, раз она стала считать сколько тратит на перетяжку струн. Видимо поэтому не доходит до финалов😄 деньги за выход за финал видимо не в счёт))
Если бы вы посмотрели видео, то знали бы, что ей спонсор оплачивает все перетяжки. Но набросить оно конечно проще
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Данил
Ответ Лёля Иванова
Кажется содержать себя и подругу обходится дорого, раз она стала считать сколько тратит на перетяжку струн. Видимо поэтому не доходит до финалов😄 деньги за выход за финал видимо не в счёт))
Ой счастье-то какое у мышек клавиатурных)) не yпиcяйcя только от своего комментика
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Dikki Shelton
Бессовестные. Нехорошо поступают 😔
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seimur
"Если есть спонсор, тоже нехорошо, но уже не так напрягает"

я вот эту фразу не очень понял. плохо, если есть спонсор? а это почему? 🤔
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Дмитрий Дашковский
Стрингеры трусы натягивают
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