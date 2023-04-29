Циципас 39 раз подряд попал первую подачу в матче с Тимом

во втором круге «Мастерса» в Мадриде обыграл – 3:6, 6:1, 7:6(5).

По ходу матча грек 39 раз подряд попал первую подачу. Он не подавал вторым мячом со счета 2:5 в первом сете до счета 3:4 в третьем. Серия длилась больше часа.

В итоге в третьем сете грек выполнил семь вторых подач.

В целом по ходу матча он попал 79% первым мячом и проиграл на подаче 14 очков. У Тима было всего два брейк-пойнта – оба в первом сете.

На приеме Циципас выиграл 37 очков, создал 14 брейк-пойнтов, но реализовал всего два.

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